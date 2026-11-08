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Radu Drăgușin, cuvinte mari înainte de duelul cu fosta echipă. Ce a spus înainte de Fiorentina – Juventus: „M-a ajutat să cresc!”

Mihai Dragomir
08.11.2026 | 17:56
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Radu Drăgușin, entuziasmat înainte de meciul contra lui Juventus. Ce a spus despre cariera lui. Foto: Colaj FANATIK.
Etapa cu numărul 11 din Serie A aduce un duel extrem de interesant între Fiorentina și Juventus. Radu Drăgușin, jucător al formației gazdă, a vorbit înaintea reîntâlnirii cu fosta sa echipă.
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Un nou meci important pentru Radu Drăgușin în Italia. Internaționalul român se va confrunta în etapa a 11-a chiar cu Juventus, echipă pentru care a evoluat în trecut și unde a împărțit același vestiar cu marele Cristiano Ronaldo. Drăgușin a vorbit înaintea acestui meci despre cariera sa și cât de mult a crescut de când a părăsit „Bătrâna Doamnă”.

Radu Drăgușin, încântat înaintea reîntâlnirii cu Juventus. Ce a spus despre cariera sa

Radu Drăgușin a vorbit înaintea duelului dintre Fiorentina și Juventus. Internaționalul român a folosit această ocazie pentru a vorbi despre ascensiunea sa, el jucând prima dată în fotbalul mare chiar la adversara din etapa 11. Fundașul român a evidențiat fiecare etapă parcursă în carieră și a spus cum l-a ajutat fiecare pas făcut. „Sunt mândru de parcursul meu, fiecare experiență m-a ajutat să cresc. Am ajuns la Juventus la 16 ani și am avut ocazia să învăț alături de jucători de cel mai înalt nivel. La Sampdoria, Salernitana și Genoa am acumulat și mai multă experiență, iar la Tottenham am continuat să cresc atât ca fotbalist, cât și ca om.

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Accidentarea m-a învățat să am răbdare și să apreciez fiecare zi petrecută pe teren. Acum sunt fericit la Fiorentina. Vreau să continui să progresez, să-mi ajut echipa și să le ofer suporterilor noștri cât mai multe bucurii. Le merită din plin. Acum ne așteaptă un alt adversar puternic și vrem să continuăm seria rezultatelor pozitive. Știm cât de mult înseamnă acest meci pentru suporteri.”, a declarat Radu Drăguşin, potrivit tuttomercatoweb.com.

Radu Drăgușin a spus cum poate Fiorentina să scoată un rezultat bun contra lui Juventus

Chiar dacă Juventus nu mai este echipa care domina autoritar Serie A în urmă cu câteva sezoane, rămâne totuși una dintre forțele campionatului italian. „Bătrâna Doamnă” are un lot în care se regăsesc mai mulți jucători valoroși ce pot face diferența, iar Radu Drăgușin a spus cum poate echipa lui să reziste și chiar să obțină un rezultat mare în fața adversarei de calibru: „Fiecare dintre noi are propriile responsabilități, iar modul în care ne organizăm și ne ajutăm reciproc pe teren este esențial pentru echilibrul întregii echipe.

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Trebuie să ne îmbunătățim modul în care gestionăm anumite momente ale meciurilor. Nu putem controla jocul pe toată durata celor 90 de minute, așa că trebuie să știm să rămânem uniți și să luăm deciziile corecte chiar și atunci când adversarul ne pune sub presiune. Am făcut progrese evidente și sunt încrezător că le vom transforma într-o mai mare soliditate defensivă și în rezultate mai bune”, a mai spus fundașul român, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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