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Radu Drăgușin, debut excelent la Fiorentina! Pasă decisivă pentru fundașul român

Titularizat de antrenorul Fabio Grosso pentru meciul cu Benevento din Cupa Italiei, Radu Drăgușin a avut o evoluție solidă în defensivă și a reușit chiar să contribuie la un gol.
Bogdan Mariș
14.08.2026 | 23:46
Radu Dragusin debut excelent la Fiorentina Pasa decisiva pentru fundasul roman
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Radu Drăgușin (24 de ani) a oferit o pasă decisivă în partida Fiorentina - Benevento din Cupa Italiei. FOTO: Hepta
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Fiorentina a debutat oficial în noul sezon cu un meci de Cupă contra divizionarei secunde Benevento, câștigat cu 4-1, iar Fabio Grosso a mizat din primul minut pe Radu Drăgușin (24 de ani), fotbalist care a sosit în această vară la formația viola, sub formă de împrumut de la Tottenham. Gruparea din Serie A a făcut spectacol, iar apărătorul a reușit să contribuie inclusiv din punct de vedere ofensiv.

Radu Drăgușin, pasă decisivă în primul meci oficial jucat pentru Fiorentina

Fiorentina a condus cu 2-0 la pauză în duelul cu Benevento, după reușitele semnate de Albert Gudmundsson (minutul 2) și Moise Kean (minutul 35), iar formația antrenată de Fabio Grosso și-a mărit avantajul la scurt timp după startul reprizei secunde. După o lovitură de colț, Radu Drăgușin a deviat mingea spre poartă cu capul, iar coechipierul său din centrul defensivei, Luca Ranieri, a marcat pentru 3-0. Faza poate fi urmărită AICI.

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După doar două minute, Cher Ndour a punctat la rândul său și scorul a devenit 4-0. Benevento, formație care a promovat în această vară în divizia secundă a Italiei, a reușit să reducă din diferență prin Davide Lamesta, care a stabilit scorul final: 4-1. Radu Drăgușin nu a rămas pe teren până la finalul partidei, fiind înlocuit în minutul 87 de Marin Pongracic. Fiorentina va înfrunta în turul următor din Cupă tot o formație din Serie B, învingătoarea duelului dintre Pisa și Empoli.

Când debutează Fiorentina în noul sezon din Serie A

Fiorentina va debuta în stagiunea 2026-2027 din Serie A cu un derby de tradiție, pe terenul celor de la AS Roma. Partida va avea loc luni, 24 august, de la ora 21:45. Ultimul meci disputat de Radu Drăgușin în prima ligă a Italiei a avut loc în ianuarie 2024, când acesta a fost integralist pentru Genoa în remiza de pe terenul Bolognei (1-1). Fundașul român a vorbit recent despre accidentarea cumplită suferită în ianuarie 2025, care l-a ținut departe de teren timp de aproape un an.

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Prima etapă a noului sezon din Serie A debutează sâmbătă, 22 august, de la ora 19:30, când Interul lui Cristi Chivu va primi vizita nou-promovatei Monza, iar Udinese o va înfrunta pe Como. Formația patronată de Dan Șucu, Genoa, va începe oficial noul sezon duminică, 16 august, de la ora 19:30, cu un duel contra divizionarei secunde Ascoli în Cupă, iar în prima etapă din Serie A va primi vizita celor de la Napoli, partida fiind programată sâmbătă, 22 august, de la ora 21:45.

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