Radu Drăgușin, declarații tari înainte de Turcia – România. „Ne așteptăm la un mediu ostil, dar ne vom face planul”. Video

Radu Drăgușin (24 de ani) a prefațat meciul Turcia – România de joi seară în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și selecționerul Mircea Lucescu. Fundașul central de la Tottenham a punctat în primul rând că se așteaptă la un mediu potrivnic la Istanbul, dar, cu toate acestea, s-a arătat convins că poate, împreună cu ai săi coechipieri să treacă peste această chestiune, iar „tricolorii” să facă un joc mare și să obțină calificarea mai departe.

Ce a declarat Radu Drăgușin înainte de Turcia – România

Pe de altă parte, a fost întrebat și despre situația de la echipa de club și a ținut să asigure că acest lucru nu îl afectează când vine la echipa națională. În final, s-a rezumat la un răspuns foarte scurt când a venit vorba despre Arda Guler, starul turc de la Real Madrid.

„Îl vedem ca pe un meci decisiv, un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial. Și asta vom arăta mâine. Am discutat despre acest aspect, cu siguranță mâine publicul va fi foarte cald, ne așteptăm la un mediu ostil, dar nu este nimic peste care să nu putem trece și să nu putem aplica planul mâine. Situația de la club nu are legătură cu naționala, sunt bine.

Contează, bineînțeles, Radu este un jucător foarte important. Are evoluții excelente în La Liga, prezența lui va fi un plus. Grupul este important la echipa națională, nu jucătorii luați individual. Atmosfera este importantă. Când unul sau altul nu este prezent, important este ca cine îl înlocuiește să arate că merită.

Bineînțeles că credem, dacă nu am fi crezut nu am fi fost aici. Atmosfera este bună, am pregătit bine acest meci, detaliile vor face diferența, suntem pregătiți, trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondiale. Ne dă foarte mult acest sprijin pe care îl avem de la suporteri. Ne fac să ne simțit ca și cum am fi oarecum acasă. Vor fi și mâine foarte importanți, nu se va schimba nimic, îi simțim, putem realiza lucruri importante împreună. (n.r. În ce măsură evoluțiile bune ale lui Arda Guler din ultima perioadă ar putea crea o stare de disconfort în lotul României) În nicio măsură”, a declarat la conferința de presă.

Radu Drăgușin, anunțat titular în Turcia – România

Cel mai probabil, urmează ca fundașul de la Tottenham să facă pereche în centrul liniei defensive cu Andrei Burcă. Andrei Rațiu este de așteptat să înceapă în flancul drept al apărării, În funcție de cum va reuși să treacă de problema medicală suferită recent, În cazul în care el nu va fi apt în cele din urmă, cel mai probabil se va miza pe Marian Aioani de la Rapid.

