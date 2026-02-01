Sport

Radu Drăgușin, „demolat” în direct la Sky Sports de fostul jucător al lui Manchester City după primul meci ca titular la Spurs în acest sezon. „Face doar pași în spate”

Radu Drăgușin a fost aspru criticat în Anglia după primul meci ca titular la Tottenham în acest sezon. Fundașul român a greșit la ambele goluri marcate de Manchester City din prima repriză.
Alex Bodnariu
01.02.2026 | 20:39
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin a avut mari bătăi de cap în primul meci jucat ca titular pentru Spurs, după accidentarea cumplită suferită anul trecut. Fundașul român a avut o parte de vină la ambele goluri înscrise de Manchester City în prima repriză și a fost taxat de analiștii din Premier League.

Radu Drăgușin, primă repriză foarte slabă în Tottenham – Manchester City. Fundașul naționalei României a greșit la ambele goluri

Manchester City a deschis scorul rapid în meciul cu Spurs. Yves Bissouma a pierdut mingea la mijlocul terenului, Bernardo Silva a recuperat, iar balonul a ajuns la Cherki, care, cu foarte multă lejeritate, a trecut de Radu Drăgușin și l-a învins pe Vicario cu un șut la colțul lung.

Câteva minute mai târziu, Radu Drăgușin s-a remarcat din nou negativ. Fundașul român a încercat o degajare cu piciorul stâng, însă execuția a fost una deficitară. Mijlocașii de la City au recuperat balonul, iar Semenyo a încheiat faza cu gol.

Per total, evoluția lui Radu Drăgușin din prima repriză a meciului pe care Spurs l-a jucat cu Manchester City a fost una slabă. Fundașul român a părut static și fără ritm, iar analiștii din fotbalul englez au scos în evidență greșelile pe care stoperul le-a comis.

„Când vezi că Cherki ajunge acolo, știi că urmează să încerce un dribbling. Nici măcar nu trebuie să facă prea multe. Nimeni nu pune niciun fel de presiune. Radu Drăgușin nu face destul, nici Romero. Ei doar fac pași în spate. Este o lovitură bună.

(N.r. Despre golul doi) Este o minge simplă. Trebuia să fie o degajare. Greșelile individuale costă. Nu poți face asta. Drăgușin nu se descurcă cu Cherki în situații de unu la unu”, a explicat Micah Richards, fost jucător al lui Manchester City.

„Drăgușin a părut lipsit de viteză și de ritm în defensivă. Corect este că a jucat doar șase minute în Premier League înainte de acest meci, iar greșeala comisă rezumă perfect situația”, a adăugat Sam Blitz, analist Sky Sports.

Alex Bodnariu
