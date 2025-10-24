Aflat pe lista lui Mircea Lucescu, Radu Drăgușin a dat detalii despre cel mai greu moment al carierei: ”S-a schimbat un pic formatul zilei mele”

ADVERTISEMENT

A suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchi, iar acum Radu Drăgușin oferă detalii neașteptate. Fotbalistul de 23 de ani a vorbit deschis despre cel mai greu moment al carierei sale. Ce sacrificii a făcut pentru a se recupera.

Radu Drăgușin, detalii despre cel mai greu moment al carierei sale

Radu Drăgușin trece printr-un tratament dureros și de lungă durată pentru a se întoarce pe teren. Jucătorul celor de la Tottenham muncește enorm pentru a se recupera complet după problemele medicale care l-au ținut departe de fotbal.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent, a făcut dezvăluiri despre . A discutat despre operația suferită la genunchi, dar și ce a trebuit să facă după intervenție. Radu Drăgușin se află pe din luna noiembrie.

„O zi normală în această perioadă de recuperare începe undeva la ora 9 dimineața. M-am dus la teren și, pe parcursul recuperării, s-a schimbat un pic formatul zilei mele. La început făceam foarte multă fizioterapie, foarte multă kinetoterapie.

Aici pot să vă plictisesc prin a spune ce înseamnă Tecar, masaj, exerciții de flexie, extensia genunchiului… Pentru că, în momentul în care te operezi, genunchiul tău este înțepenit, nu poți să-l miști.

Și o mare parte a recuperării constă în cât de repede poți să-ți recapeți această flexie. Mergeam în bazinul de înot, să încep ușor-ușor să-mi recapăt mișcările, pentru că în apă este mult mai ușor.

După care, la sala de forță, unde petreceam două ore bune, în care făceam tot felul de exerciții de recuperare. Să-mi recapăt masa musculară”, a dezvăluit Radu Drăgușin, relatează .

Recuperarea lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a subliniat că în fiecare zi are nevoie de două sesiuni intense de recuperare. Tratamentul de la clinică nu este suficient, motiv pentru care sportivul de 23 de ani trebuie să facă exerciții și în propria casă.

La domiciliu pune constant gheață pe genunchi. De asemenea, petrece o oră și jumătate într-o cameră hiperbarică, acolo unde inspiră oxigen pur. Fostul internațional român este conștient că răbdarea a fost punctul său forte în ultima perioadă.

„În acele zile în care recuperarea nu se mai termina, șase, șapte, opt ore pe zi, pot să spun că cel mai important lucru pe care l-am învățat este răbdarea! Să ai răbdare, să fii încrezător în ceea ce faci.

La un moment dat, rezultatele vor veni. Și cred că acesta este cel mai important lucru, indiferent cât de dificil sau cât de plictisitor este, pentru că, în multe zile, au fost lucruri pe care le-am făcut luni de zile.

Ideea pe care am luat-o este că trebuie să fii răbdător și să ai încredere în ceea ce faci”, a completat , Radu Drăgușin, mai arată sursa menționată anterior.