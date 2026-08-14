Radu Drăgușin, detalii nespuse despre momentul în care i s-a făcut rău lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat și ce a zis, de fapt, regretatul antrenor

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La două zile după înfrângerea cu Turcia și ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia. Fundașul Radu Drăgușin a explicat că a fost un moment șocant pentru toți jucătorii.

Radu Drăgușin a povestit momentul când i s-a făcut rău lui Mircea Lucescu

Fundașul central al naționalei României a dezvăluit ce s-a întâmplat în cantonament după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău și până să fie , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. El și-a amintit faptul că selecționerul nici nu concepea să nu fie alături de jucători la amicalul cu Slovacia ce urma să se joace două zile mai târziu.

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”A fost un șoc pentru noi. I s-a făcut rău și am ieșit toți din camera unde se ținea ședința. A venit salvarea, era ok. Ca să înțelegi ce dorință avea și ce iubire pentru fotbal. Îmi aduc aminte că eram acolo toți și a vorbit cu președintele parcă și spunea că vrea să vină la meciul cu Slovacia.

L-a întrebat pe șoferul lui: ‘Cât facem până acolo cu mașina? Vreau să merg’, pentru că nu avea voie să zboare cu avionul. Vorbim de 60 de ani de fotbal, jucător și antrenor. Este ceva nemaiîntâlnit”, a declarat Drăgușin, la .

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De ce a murit Mircea Lucescu

Matei Lucescu, nepotul fostului mare antrenor, a mărturisit că acesta nu a murit din cauza leucemiei și consideră că . În același timp, el a recunoscut că nimeni din familie nu i-a cerut vreodată să renunțe.

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”Ne-a apropiat foarte tare momentul. Înainte Mircea ne tot suna, ne tot chema. Iar de când nu a mai fost, lucrurile au continuat. E greu pentru toată lumea. Încercăm să ne ajustăm. El era cel care ne suna pe toți zilnic, pe mine mă suna de 3-4 ori pe zi să vadă ce mai fac, cum sunt.

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Tata e plecat acum. Suntem o familie împărțită în lume. Când avem parte de momentele astea ne întâlnim. Ceea ce vreau să punctez e că Mircea nu a murit de leucemie, nu a fost diagnosticat cu leucemie cronică. Avea o boală cronică, pentru care a mers și în străinătate, dar o putea duce pe picioare, la vârsta lui, 5-10 ani.

Sunt sute de oameni în România care duc pe picioare boala asta ani de zile. Eu și familia mea considerăm că Mircea avea ani în față. A fost și meciul cu Turcia de atunci, a fost o presiune foarte mare, iar până la urmă a făcut infarct. Evident, recomandarea pentru oricare pacient este să reduci nivelul de stres. Dar asta este valabil și pentru noi.

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Niciodată nu a fost vorba să-i spunem să se lase de meserie. El pentru asta trăia pentru fotbal, asta a fost motivația lui. De-a lungul vieții a avut mai multe probleme de sănătate. Ce ar fi însemnat să se lase de fotbal acum 20 și ceva de ani?”, a spus Matei Lucescu.