Radu Drăgușin, detronat! Cine este cel mai valoros fotbalist român al momentului

Cotele fotbaliștilor din Premier League au fost actualizate, iar Radu Drăgușin (24 de ani) a înregistrat o scădere semnificativă după ce a evoluat foarte puțin în ultimele luni ale sezonului pentru Tottenham. Cotat la 20 de milioane de euro în martie, fundașul român valorează acum doar 16 milioane și a fost depășit de un coechipier de la națională.
Radu Drăgușin a revenit pe gazon spre finalul anului trecut după accidentarea gravă la genunchi și a primit minute din partea lui Thomas Frank și a înlocuitorului său, Igor Tudor. După numirea lui Roberto De Zerbi însă, fundașul român a mai jucat în doar două meciuri, fiind introdus de fiecare dată în ultimele minute. Lipsa jocurilor și-a spus cuvântul și când vine vorba despre cota de piață.
La precedenta actualizare realizată de site-ul transfermarkt, în luna martie, cota fundașului a scăzut de la 22 de milioane la 20, iar după finalul sezonului, acesta a înregistrat o scădere și mai drastică, la 16 milioane de euro. Astfel, Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român, acest titlu aparținându-i acum lui Andrei Rațiu, cotat la 18 milioane de euro. Radu Drăgușin se află momentan la echipa națională, care a remizat marți cu Georgia și va întâlni sâmbătă Țara Galilor, în timp ce Rațiu a ratat această acțiune din cauza unei probleme medicale.
Podiumul celor mai valoroși fotbaliști români este completat de Dennis Man, campion al Olandei cu PSV, a cărui cotă a crescut recent de la 13 la 15 milioane de euro. Pe locul 4 se află portarul celor de la Celta Vigo, Ionuț Radu, cotat la 8 milioane, iar poziția a 5-a este ocupată de un nume surprinzător: Umit Akdag, fundașul celor de la Alanyaspor.
Akdag, care a refuzat să evolueze pentru naționala României în speranța că va putea juca pentru Turcia, valorează acum 6 milioane de euro, fiind cotat mai bine decât orice jucător din SuperLiga României. Născut la București din părinți turci, Akdag a evoluat în 10 meciuri pentru naționala U21 a României, reușind să marcheze două goluri.
Cum arată topul celor mai valoroși jucători români