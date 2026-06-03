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Radu Drăgușin, detronat! Cine este cel mai valoros fotbalist român al momentului

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român. Cât de mult a scăzut cota fotbalistului de la Tottenham și care este coechipierul de la echipa națională care l-a depășit.
Bogdan Mariș
03.06.2026 | 15:20
Radu Dragusin detronat Cine este cel mai valoros fotbalist roman al momentului
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Radu Drăgușin (24 de ani) nu mai este cel mai valoros fotbalist român. FOTO: Sport Pictures
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Cotele fotbaliștilor din Premier League au fost actualizate, iar Radu Drăgușin (24 de ani) a înregistrat o scădere semnificativă după ce a evoluat foarte puțin în ultimele luni ale sezonului pentru Tottenham. Cotat la 20 de milioane de euro în martie, fundașul român valorează acum doar 16 milioane și a fost depășit de un coechipier de la națională.

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român. Fundașul lui Tottenham, depășit de Andrei Rațiu

Radu Drăgușin a revenit pe gazon spre finalul anului trecut după accidentarea gravă la genunchi și a primit minute din partea lui Thomas Frank și a înlocuitorului său, Igor Tudor. După numirea lui Roberto De Zerbi însă, fundașul român a mai jucat în doar două meciuri, fiind introdus de fiecare dată în ultimele minute. Lipsa jocurilor și-a spus cuvântul și când vine vorba despre cota de piață.

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La precedenta actualizare realizată de site-ul transfermarkt, în luna martie, cota fundașului a scăzut de la 22 de milioane la 20, iar după finalul sezonului, acesta a înregistrat o scădere și mai drastică, la 16 milioane de euro. Astfel, Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român, acest titlu aparținându-i acum lui Andrei Rațiu, cotat la 18 milioane de euro. Radu Drăgușin se află momentan la echipa națională, care a remizat marți cu Georgia și va întâlni sâmbătă Țara Galilor, în timp ce Rațiu a ratat această acțiune din cauza unei probleme medicale.

Cum arată topul celor mai valoroși jucători români. Umit Akdag, cotat mai bine decât orice jucător din SuperLiga

Podiumul celor mai valoroși fotbaliști români este completat de Dennis Man, campion al Olandei cu PSV, a cărui cotă a crescut recent de la 13 la 15 milioane de euro. Pe locul 4 se află portarul celor de la Celta Vigo, Ionuț Radu, cotat la 8 milioane, iar poziția a 5-a este ocupată de un nume surprinzător: Umit Akdag, fundașul celor de la Alanyaspor.

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Akdag, care a refuzat să evolueze pentru naționala României în speranța că va putea juca pentru Turcia, valorează acum 6 milioane de euro, fiind cotat mai bine decât orice jucător din SuperLiga României. Născut la București din părinți turci, Akdag a evoluat în 10 meciuri pentru naționala U21 a României, reușind să marcheze două goluri.

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Cum arată topul celor mai valoroși jucători români

  1. Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 18 milioane de euro
  2. Radu Drăgușin (Tottenham) – 16 milioane (în scădere de la 20 de milioane)
  3. Dennis Man (PSV) – 15 milioane (în creștere de la 13 milioane)
  4. Ionuț Radu (Celta Vigo) – 8 milioane
  5. Umit Akdag (Alanyaspor) – 6 milioane (în creștere de la 4 milioane)
  6. Darius Olaru (FCSB) – 5 milioane
  7. Louis Munteanu (D.C. United) – 5 milioane
  8. Daniel Bîrligea (FCSB) – 4.5 milioane
  9. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – 4.5 milioane
  10. Alexandru Mitriță (Zhejiang) – 4 milioane
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