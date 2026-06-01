Radu Drăgușin, dezvăluiri despre atmosfera din vestiarul naționalei după numirea lui Gică Hagi ca selecționer: „Asta am găsit”

Naționala României va disputa marți, de la ora 20:00, primul meci din al doilea mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi (61 de ani). Noua „eră” de la prima reprezentativă debutează cu un duel amical contra Georgiei, care va avea loc la Tbilisi, iar fundașul Radu Drăgușin (24 de ani) a vorbit despre acest meci, dar și despre impactul pe care Gică Hagi l-a avut asupra jucătorilor.

Cum l-a caracterizat Radu Drăgușin pe Gică Hagi

Naționala României a ratat calificarea la turneul final al Cupei Mondiale după eșecul suferit la baraj contra Turciei (0-1) și va disputa în următoarele zile primele meciuri din mandatul noului selecționer, Gheorghe Hagi. Următoarea competiție oficială în care vor evolua „tricolorii” este Liga Națiunilor, în toamna acestui an, iar în 2027 vor avea loc preliminariile pentru EURO. Radu Drăgușin a oferit detalii despre atmosfera din vestiar și a vorbit despre numirea lui Gică Hagi.

„Fiecare dintre noi trebuie să încerce să dea cât mai mult echipei. Fie prin sfaturi, fie prin felul în care se antrenează. Prin felul în care setează standardele în interiorul echipei. Am venit și am găsit un grup foarte unit în continuare, mai ales după ce am ratat calificarea. Știm că a fost dezamăgitor și vrem să oferim cât mai multe bucurii fanilor noștri. Suntem un grup unit, motivat, plin de entuziasm și privim înainte cu un sentiment bun, un sentiment că vom reuși să construim și să avem prestații cât mai solide în viitor.

Fiecare antrenor are personalitatea sa, ideile sale… fiecare aduce câte ceva nou în interiorul echipei. Mister Hagi este un antrenor foarte pasionat, pune mult suflet, vrea să iasă totul la antrenamente cât mai bine. Stă și în abilitățile noastre să înțelegem acest lucru”, a declarat fundașul lui Tottenham la conferința de presă premergătoare amicalului cu Georgia. .

Radu Drăgușin, mesaj pentru suporteri înainte de primul meci sub comanda lui Gică Hagi

Apărătorul a transmis un mesaj fanilor români cu privire la viitorul naționalei după ratarea calificării la Cupa Mondială. „Doare în continuare că nu suntem și noi la Campionatul Mondial. Este un nou început și privim la următoarele obiective: Liga Națiunilor și următoarele turnee finale.

Trebuie să menținem aceeași atmosferă și să aducem fiecare câte un plus. Mesajul meu pentru fani este să aibă în continuare încredere în noi, pentru că noi simțim asta. Ne ajută mult. Am simțit și dezamăgirea lor, dar trebuie să o privim ca pe un nou început. Trebuie să facem prestații cât mai bune”, a spus Radu Drăgușin. .

