Radu Drăgușin, dezvăluiri emoționante despre Mircea Lucescu: „O să îi fiu recunoscător toată viața”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a adunat doar șapte meciuri la echipa națională , înainte ca reputatul tehnician . Ar fi bifat mai multe prezențe, dacă nu ar fi suferit accidentarea la genunchi, care l-a ținut aproape un an și jumătate departe de echipa națională.

Radu Drăgușin i se simte dator lui Mircea Lucescu

Radu Drăgușin a povestit, în cadrul unui podcast, cât de mult l-au ajutat sfaturile lui Mircea Lucescu, chiar dacă nu au colaborat decât în trei acțiuni oficiale (două din Liga Națiunilor și barajul cu Turcia pentru „Mondial”. Il Luce își făcea mereu timp pentru a-i explica jucătorului de la Fiorentina cum poate să devină mai bun, mai sigur, mai eficient. Pe atunci, Radu Drăgușin evolua pentru englezii de la Tottenham.

ADVERTISEMENT

Fundașul central s-a bucurat de fiecare clipă petrecută în prezența lui Mircea Lucescu și recunoaște că a început să vadă altfel fotbalul după ce a văzut câtă pasiune punea tehnicianul, la 80 de ani, în slujba acestui sport.

Mircea Lucescu l-a marcat pe Radu Drăgușin

Drăgușin a ajuns la 30 de prezențe sub tricolor și, dacă va fi sănătos, va duce mai departe moștenirea lăsată de Mircea Lucescu și Edi Iordănescu, dar și ceea ce va învăța de la actualul selecționer, Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum a fost întâlnirea cu Mircea Lucescu, un colos al fotbalului?) A fost o întâlnire foarte marcantă. Să știi că Mircea Lucescu a venit la noi… La vârsta lui, să se înhame într-un post care nu este tocmai ușor… Ne-a oferit o lecție în plus despre ce înseamnă iubirea pentru fotbal. Iubirea dânsului pentru fotbal.

ADVERTISEMENT

Am avut foarte multe ședințe cu dânsul. De fiecare dată simțeam dorința lui de a mă face mai bun. Îmi arăta videoclipuri de la echipa de club: «Uite, Radu, aici, puteai face așa…». Nu știu, îmi dădea tot felul de sfaturi la aceste ședințe: poziționare, pase, cum să mă deschid ca să am mai mult timp, să am o viziune mai bună a jocului.

ADVERTISEMENT

Probabil și cu ceilalți jucători, dar cel puțin cu mine am simțit această dorință de a mă face mai bun. Mereu am simțit-o. Și o să-i fiu recunoscător toată viața pentru ce a făcut, în această scurtă perioadă la echipa națională. Mi-a arătat foarte multe lucruri. Am văzut fotbalul din alte unghiuri decât îl vedeam până atunci”, a povestit Radu Drăgușin în cadrul podcastului „ ”.