Radu Drăgușin, din nou rezervă la Tottenham! Cum au reacționat fanii londonezilor

Fanii celor de la Tottenham au reacționat pe rețelele sociale după ce Thomas Frank a decis să nu îl titularizeze pe Radu Drăgușin pentru partida contra celor de la Crystal Palace.
Bogdan Mariș
28.12.2025 | 19:00
Radu Drăgușin a fost lăsat pe bancă de Thomas Frank pentru partida Crystal Palace - Tottenham. FOTO: Hepta
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham la partida cu Liverpool, pierdută de londonezi cu 1-2, însă nu a jucat niciun minut, fiind lăsat pe bancă de antrenorul Thomas Frank. Deși nu se poate baza pe argentinianul Cristian Romero, eliminat în etapa precedentă, danezul a decis să nu îl titularizeze pe Drăgușin contra lui Crystal Palace.

Thomas Frank a decis să se bazeze pe Micky van de Ven și Kevin Danso în centrul defensivei la partida cu Crystal Palace, Radu Drăgușin fiind lăsat pe bancă. Mai mulți fani ai lui Tottenham și-ar fi dorit să îl vadă în teren pe apărătorul român, o parte dintre aceștia fiind dezamăgiți de prestațiile austriacului Danso.

„De ce Danso și nu Drăgușin?” ; „Mai degrabă aș juca cu Takai sau Drăgușin decât cu Danso, sunt plictisit de această echipă” ; „Drăgușin ar trebui să intre, ar fi frumos” ; „Spence ca fundaș stânga nu funcționează, l-aș muta pe Van de Ven acolo, iar în centru pot evolua Danso și Drăgușin”, au fost unele dintre reacții. Argentinianul Cristian Romero nu a fost disponibil pentru acest joc, fiind suspendat după cartonașul roșu încasat în partida cu Liverpool.

Pe de altă parte, există și suporteri care nu au fost încântați de ideea de a-l vedea pe gazon pe Radu Drăgușin. „Mai bine joacă Danso decât Drăgușin”, a afirmat un fan, în timp ce un altul a subliniat posibilitatea ca fundașul român să părăsească echipa în ianuarie: „Drăgușin și Takai pe bancă, unul dintre ei va pleca sigur în ianuarie”.

Câte partide a strâns Radu Drăgușin la Tottenham

Transferat în ianuarie 2024 de Tottenham, care a plătit 25 de milioane de euro celor de la Genoa în schimbul său, Radu Drăgușin a strâns 37 de partide pentru londonezi în primul său an. 25 de jocuri au fost în Premier League, 7 în Europa League, 4 în Cupa Ligii și unul în Cupa Angliei.

Ultimul meci oficial în care Radu Drăgușin a evoluat pentru Tottenham a fost cel cu Elfsborg din Europa League, disputat pe 30 ianuarie 2025. Introdus la pauză în acel joc, fundașul român s-a accidentat grav la genunchi, fiind schimbat în minutul 66. Echipa sa avea să cucerească trofeul în această competiție, după un succes cu 1-0 în finală contra lui Manchester United.

