Radu Drăgușin, direct în top! Ce salariu are românul la Fiorentina

După un start de sezon ceva mai ezitant pentru Fiorentina, Radu Drăgușin (24 de ani) a început să își intre în ritm și să aibă evoluții din ce în ce mai solide în tricoul viola, până să fie convocat de Gică Hagi în lotul naționalei României pentru partidele din Liga Națiunilor. Acum, s-a aflat topul celor mai bine plătiți jucători de la echipa din Serie A, iar fundașul central român este în vârf din acest punct de vedere.
Clasamentul a fost publicat de către cei de la firenzeviola.it. Așadar, Drăgușin ocupă în acest moment locul 2 la Fiorentina din perspectiva salariului anual net, cu o remunerație de 2.8 milioane de euro. Internaționalul român este deci depășit la acest capitol doar de portarul spaniol David De Gea, cel mai important nume din lotul formației de pe „Artemio Franchi” în prezent, fost la Manchester United, printre altele, cu 3 milioane de euro net pe an.
David DE GEA – 5,56 milioane € brut (3 milioane € net) până în 2028
Radu DRĂGUȘIN – 5,19 milioane € brut (2,8 milioane € net) până în 2027
BETO – 3,7 milioane € brut (2 milioane € net) până în 2030
João MARIO – 3,7 milioane € brut (2 milioane € net) până în 2027
Nicolò FAGIOLI – 3,33 milioane € brut (1,8 milioane € net) până în 2028
Franco MASTANTUONO – 3,24 milioane € brut (1,75 milioane € net) până în 2027
Fabiano PARISI – 3,15 milioane € brut (1,7 milioane € net) până în 2029
Pedro GONCALVES – 2,78 milioane € brut (1,5 milioane € net) până în 2027
Marin PONGRACIC – 2,69 milioane € brut (2,1 milioane € net) până în 2029
Christ Inao OULAI – 2,59 milioane € brut (1,4 milioane € net) până în 2027
Arthur ATTA – 2,41 milioane € brut (1,3 milioane € net) până în 2031
Mateo PELLEGRINO – 2,41 milioane € brut (1,3 milioane € net) până în 2031
Wilfried GNONTO – 2,41 milioane € brut (1,3 milioane € net) până în 2027
Luca RANIERI – 2,22 milioane € brut (1,2 milioane € net) până în 2028
DODO – 1,92 milioane € brut (1,5 milioane € net) până în 2027
Marco BRESCIANINI – 1,85 milioane € brut (1 milion € net) până în 2030
Robin GOSENS – 1,85 milioane € brut (1 milion € net) până în 2028*
Lucas BELTRAN – 1,15 milioane € brut (900.000 € net) până în 2028*
Riccardo SOTTIL – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2027
Cher NDOUR – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2029
Amir RICHARDSON – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2029
Álex JIMENEZ – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2027
VIERY – 930.000 € brut (500.000 € net) până în 2031
Alieu NJIE – 930.000 € brut (500.000 € net) până în 2027
Víctor VALDEPENAS – 740.000 € brut (400 mii € net) până în 2027
Oliver CHRISTENSEN – 640 mii € brut (500 mii € net) până în 2028
Tommaso MARTINELLI – 460 mii € brut (250 mii € net) până în 2029*
Federico CROCI – 280 mii € brut (150 mii € net) până în 2029
Luca LEZZERINI – 280 mii € brut (150 mii € net) până în 2028
* nu este în lot în acest moment
TOTAL – 61,13 milioane EUR brut (34,55 milioane EUR net)