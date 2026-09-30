Radu Drăgușin, direct în top! Ce salariu are românul la Fiorentina

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După un start de sezon ceva mai ezitant pentru Fiorentina, Radu Drăgușin (24 de ani) a început să își intre în ritm și să aibă evoluții din ce în ce mai solide în tricoul viola, până să fie convocat de Gică Hagi în lotul naționalei României pentru partidele din Liga Națiunilor. Acum, s-a aflat topul celor mai bine plătiți jucători de la echipa din Serie A, iar fundașul central român este în vârf din acest punct de vedere.

Radu Drăgușin, salariu de top la Fiorentina

Clasamentul a fost publicat de către cei de la . Așadar, ocupă în acest moment locul 2 la din perspectiva salariului anual net, cu o remunerație de 2.8 milioane de euro. Internaționalul român este deci depășit la acest capitol doar de portarul spaniol David De Gea, cel mai important nume din lotul formației de pe „Artemio Franchi” în prezent, fost la Manchester United, printre altele, cu 3 milioane de euro net pe an.

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Clasamentul celor mai mari salarii de la Fiorentina:

David DE GEA – 5,56 milioane € brut (3 milioane € net) până în 2028

Radu DRĂGUȘIN – 5,19 milioane € brut (2,8 milioane € net) până în 2027

BETO – 3,7 milioane € brut (2 milioane € net) până în 2030

João MARIO – 3,7 milioane € brut (2 milioane € net) până în 2027

Nicolò FAGIOLI – 3,33 milioane € brut (1,8 milioane € net) până în 2028

Franco MASTANTUONO – 3,24 milioane € brut (1,75 milioane € net) până în 2027

Fabiano PARISI – 3,15 milioane € brut (1,7 milioane € net) până în 2029

Pedro GONCALVES – 2,78 milioane € brut (1,5 milioane € net) până în 2027

Marin PONGRACIC – 2,69 milioane € brut (2,1 milioane € net) până în 2029

Christ Inao OULAI – 2,59 milioane € brut (1,4 milioane € net) până în 2027

Arthur ATTA – 2,41 milioane € brut (1,3 milioane € net) până în 2031

Mateo PELLEGRINO – 2,41 milioane € brut (1,3 milioane € net) până în 2031

Wilfried GNONTO – 2,41 milioane € brut (1,3 milioane € net) până în 2027

Luca RANIERI – 2,22 milioane € brut (1,2 milioane € net) până în 2028

DODO – 1,92 milioane € brut (1,5 milioane € net) până în 2027

Marco BRESCIANINI – 1,85 milioane € brut (1 milion € net) până în 2030

Robin GOSENS – 1,85 milioane € brut (1 milion € net) până în 2028*

Lucas BELTRAN – 1,15 milioane € brut (900.000 € net) până în 2028*

Riccardo SOTTIL – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2027

Cher NDOUR – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2029

Amir RICHARDSON – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2029

Álex JIMENEZ – 1,11 milioane € brut (600.000 € net) până în 2027

VIERY – 930.000 € brut (500.000 € net) până în 2031

Alieu NJIE – 930.000 € brut (500.000 € net) până în 2027

Víctor VALDEPENAS – 740.000 € brut (400 mii € net) până în 2027

Oliver CHRISTENSEN – 640 mii € brut (500 mii € net) până în 2028

Tommaso MARTINELLI – 460 mii € brut (250 mii € net) până în 2029*

Federico CROCI – 280 mii € brut (150 mii € net) până în 2029

Luca LEZZERINI – 280 mii € brut (150 mii € net) până în 2028

* nu este în lot în acest moment

TOTAL – 61,13 milioane EUR brut (34,55 milioane EUR net)