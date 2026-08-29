Radu Drăgușin, distrus de fanii lui Fiorentina după gafele comise contra echipei lui Bîrligea: „Este un pericol public”

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Radu Drăgușin a avut parte de o primă repriză de coșmar în . Deși a avut numeroase ocazii de a marca, existând inclusiv două mingi care au lovit bara, Fiorentina a intrat la cabine condusă pe tabelă, 0-2 cu Frosinone, noua echipă a lui Daniel Bîrligea. Stoperul român a fost implicat în ambele goluri ale oaspeților, iar fanii trupei de pe Artemio Franchi l-au taxat dur în mediul online.

Radu Drăgușin, distrus de fanii lui Fiorentina după prima repriză a meciului cu Frosinone!

Prima intervenție neinspirată a fundașului central a venit în debutul partidei, mai exact în minutul 7. Atunci, Drăgușin i-a dat peste picioare lui Monterisi în propriul careu, dar din fericire pentru gruparea viola, arbitrul nu a dictat penalty pentru Frosinone, iar VAR-ul nu a intervenit. Ulterior însă, stoperul român nu s-a regăsit și a continuat să aibă ezitări în apărare, iar in cele din urmă oaspeții au profitat.

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În minutul 26, Raimondo a făcut 1-0, înscriind din câțiva metri în poarta lui De Gea după o pasă venită din flancul stâng. Drăgușin s-a poziționat greșit, lucru care i-a permis fotbalistului lui Frosinone să finalizeze fără probleme. Ulterior, în minutul 38, românul a comis-o și mai grav. După un corner al oaspeților, Bracaglia a câștigat duelul aerian cu fostul stoper al lui Tottenham și a trimis balonul în plasa interioară cu capul.

Prestația modestă a lui Drăgușin a fost taxată de fanii Fiorentinei pe social-media, care l-au numit pe internaționalul român un „pericol public”, spunând despre acesta că mereu „apare mai târziu decât trebuie”. Ba mai mult, cei mai critici dintre suporteri au scris mesajul „#dragusinout” – „Drăgușin afară”.

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Radu Drăgușin, prestație modestă și în meciul cu AS Roma

Revenirea în Italia pare să nu-i prindă așa de bine lui , cel puțin momentan. În meciul de debut în noul sezon de Serie A, internaționalul român a avut o prestație dezamăgitoare în fața celor de la AS Roma, un meci pe care Fiorentina l-a pierdut fără drept de apel, scor 0-4.

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Cea mai bună partidă făcută de stoperul nostru în tricoul formației viola a s-a produs în meciul de cupă cu divizionara secundă Benevento, pe care Fiorentina l-a câștigat cu 4-1 și în care Drăgușin a oferit o pasă decisivă.