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Radu Drăgușin, distrus de fanii lui Fiorentina după gafele comise contra echipei lui Bîrligea: „Este un pericol public”

Radu Drăgușin a fost luat la țintă de suporterii lui Fiorentina după erorile de plasament care au dus la cele două goluri marcate de Frosinone în prima repriză. Vezi pe fanatik.ro toate detaliile.
Dragos Petrescu
29.08.2026 | 20:55
Radu Dragusin distrus de fanii lui Fiorentina dupa gafele comise contra echipei lui Birligea Este un pericol public
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Radu Drăgușin, distrus de fanii lui Fiorentina după prima repriză a meciului cu Frosinone // FOTO: hepta.ro
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Radu Drăgușin a avut parte de o primă repriză de coșmar în runda cu numărul #2 din Serie A. Deși a avut numeroase ocazii de a marca, existând inclusiv două mingi care au lovit bara, Fiorentina a intrat la cabine condusă pe tabelă, 0-2 cu Frosinone, noua echipă a lui Daniel Bîrligea. Stoperul român a fost implicat în ambele goluri ale oaspeților, iar fanii trupei de pe Artemio Franchi l-au taxat dur în mediul online.

Radu Drăgușin, distrus de fanii lui Fiorentina după prima repriză a meciului cu Frosinone!

Prima intervenție neinspirată a fundașului central a venit în debutul partidei, mai exact în minutul 7. Atunci, Drăgușin i-a dat peste picioare lui Monterisi în propriul careu, dar din fericire pentru gruparea viola, arbitrul nu a dictat penalty pentru Frosinone, iar VAR-ul nu a intervenit. Ulterior însă, stoperul român nu s-a regăsit și a continuat să aibă ezitări în apărare, iar in cele din urmă oaspeții au profitat. VIDEO

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În minutul 26, Raimondo a făcut 1-0, înscriind din câțiva metri în poarta lui De Gea după o pasă venită din flancul stâng. Drăgușin s-a poziționat greșit, lucru care i-a permis fotbalistului lui Frosinone să finalizeze fără probleme. Ulterior, în minutul 38, românul a comis-o și mai grav. După un corner al oaspeților, Bracaglia a câștigat duelul aerian cu fostul stoper al lui Tottenham și a trimis balonul în plasa interioară cu capul.

Prestația modestă a lui Drăgușin a fost taxată de fanii Fiorentinei pe social-media, care l-au numit pe internaționalul român un „pericol public”, spunând despre acesta că mereu „apare mai târziu decât trebuie”. Ba mai mult, cei mai critici dintre suporteri au scris mesajul „#dragusinout” – „Drăgușin afară”.

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Comentarii Fiorentina // FOTO: Instagram

Radu Drăgușin, prestație modestă și în meciul cu AS Roma

Revenirea în Italia pare să nu-i prindă așa de bine lui Drăgușin, cel puțin momentan. În meciul de debut în noul sezon de Serie A, internaționalul român a avut o prestație dezamăgitoare în fața celor de la AS Roma, un meci pe care Fiorentina l-a pierdut fără drept de apel, scor 0-4.

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Cea mai bună partidă făcută de stoperul nostru în tricoul formației viola a s-a produs în meciul de cupă cu divizionara secundă Benevento, pe care Fiorentina l-a câștigat cu 4-1 și în care Drăgușin a oferit o pasă decisivă.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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