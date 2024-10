Radu Drăguşin, după primul gol marcat în naţionala României: “Aşteptam de ceva timp!”. Fanii lui Tottenham îl cer titular şi la club: “Romero ne-a curăţat!”

Naţionala şi are maximum de puncte în grupa din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” au marcat prin Dennis Man, şi Radu Drăguşin.

Radu Drăguşin, după primul gol marcat în naţionala României: “Aşteptam de ceva timp!”

Pentru fundaşul lui Tottenham este primul gol în naţionala României. După meci, Drăguşin a declarat că aştepta acest gol de ceva timp şi spune că e un sentiment de mândrie să fie susţinuţi de atât de mulţi fani.

ADVERTISEMENT

“Așteptam acest gol de ceva timp. Am fost de câteva ori aproape, n-a intrat. Sunt foarte fericit. Pentru familia mea, iubita mea, toți cei apropiați, pentru ei e acest gol. Am dovedit că suntem echipa mai valoroasă, mai bună, am controlat meciul.

Ne-am simțit ca acasă. E incredibil suportul pe care ni-l oferă (n.r.- fanii) atât acasă, dar mai ales în deplasare. E un sentiment de mândrie pentru noi. Acum încep să se arate roadele muncii noastre.

ADVERTISEMENT

“După startul ăsta trebuie să ne asigurăm primul loc”

Încercăm să ne impunem la echipele de club și e inevitabil să nu crească nivelul naționalei. Ăsta a fost planul nostru, să-i luăm tare de la început. Știam că nu sunt o echipă ușor de desfăcut.

O să pregătim meciul cu Lituania, Mister va lua cele mai bune decizii pentru binele echipei. După startul ăsta trebuie să ne asigurăm primul loc, să așteptăm tragerea la sorți pentru Mondial”, a spus Drăguşin la Digisport.

ADVERTISEMENT

Drăguşin, cerut în echipa de start şi la Tottenham: “Romero ne-a curăţat!”

Şi englezii au fost cu ochii pe Radu Drăguşin. După o nouă prestaţie excelentă la echipa naţională, fundaşul român este cerut din nou în echipa de start de fanii lui Tottenham care au scris pe reţelele de socializare că ar trebui să primească şanse şi în Premier League:

“Ar trebui să vedem un parteneriat între Drăguşin şi van de Ven. Nu face greşeli care să ne coste goluri. Nu ştiu de ce insistă Ange cu Romero, care ne-a curăţat cu Leicester, Newcastle şi Arsenal. A clacat în momente decisive”, a scris unul dintre fani pe Twitter.

ADVERTISEMENT

România joacă următorul meci în Lituania, marţi, 15 octombrie, de la ora 21:45. “Tricolorii” au trei puncte avans în faţa naţionalei din Kosovo, cu trei etape înainte de final.