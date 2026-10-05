Radu Drăgușin este în top la Fiorentina! La ce capitol este întrecut doar de David De Gea

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Fiorentina are un start slab de campionat, fiind, din nou, angrenată în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Totuși, pentru Radu Drăgușin (24 de ani) sunt și semne bune în acest început de campionat. Fotbalistul este într-un top foarte important pentru trupa de pe ”Artemis Franchi”.

Radu Drăgușin, unul dintre preferații Fiorentinei

Fundașul român a ajuns în vara acestui an la Florența, după aventura petrecută în curtea lui Tottenham Hotspurs. Paolo Vanoli i-a oferit credit și a fost unul dintre cei mai utilizați jucători în debutul acestei stagiuni. Mai mult, singurul jucător care a strâns mai multe minute decât Radu Drăgușin este portarul David De Gea.

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”Tricolorul” a fost titular în toate partidele disputate de Fiorentina în acest sezon și a fost schimbat doar de 2 ori, în Cupa Italiei. Astfel, Radu Drăgușin a strâns aproape 600 de minute în 7 partide disputate în tricoul viola. De menționat este că fundașul a jucat același număr de minute în tot sezonul trecut pentru Tottenham. Acesta este topul celor 5 cei mai utilizați jucători în acest start de stagiune:

David De Gea – 630 de minute Radu Dragusin – 582 minute Cher Ndour – 577 minute Franco Mastantuono – 469 minute Mateo Pellegrino – 435 minute

În cele 7 partide jucate din acest sezon, Radu Drăgușin a reușit o pasă decisivă în campionat și una în Cupa Italiei. , și unul contra lui Torino, 1-3 (Serie A).

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16.000.000 de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform .

Fiorentina profită de cartonașul roșu primit de Radu Drăgușin la națională

, de pe Narodowy Stadion, din Varșovia, 0-6. Astfel, Radu Drăgușin va fi suspendat pentru partida contra Suediei și va reveni mai repede în programul de pregătire al trupei de pe ”Artemio Franchi”.

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Stoperul naționalei va avea timp să se refacă după programul încărcat din timpul ferestrei internaționale. El va reveni pe teren, pe 10 octombrie, împotriva celor de la Genoa. Meciul împotriva echipei patronate de Dan Șucu se va disputa pe ”Luigi Ferraris”.

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Ambele formați se află într-o situație delicată în Serie A. Trupa lui Paolo Vanoli se află pe locul 17, cu 4 puncte, în timp ce ”grifonii” sunt pe poziția 19, cu 1 singur punct obținut.