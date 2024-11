Radu Drăgușin, evoluție ștearsă în meciul cu AS Roma! Ce notă a primit și cifrele pe care le-a înregistrat fundașul român în Europa League

Tottenham și AS Roma au remizat 2-2 într-un meci din etapa cu numărul 5 din Europa League. Echipa internaționalului român Radu Drăgușin a fost egalată în minutele de prelungire, după un gol venit târziu, care a lăsat un gust amar fanilor londonezi.

Tottenham – AS Roma 2-2

Radu Drăgușin profită din plin de accidentările colegilor săi, Micky van de Ven și Cristian Romero, și a ajuns la 6 meciuri consecutive în care a fost titular pentru Tottenham. Așa cum era de așteptat, nivelul său este în creștere, odată cu acumularea tot mai multor minute pe teren.

Fundașul central nu s-a remarcat în mod special în partida cu AS Roma, . Deși nu a comis erori grave, în anumite momente a părut că își dorește prea mult să joace sigur, limitându-se la execuții simple.

Cifrele lui Radu Drăgușin din meciul cu AS Roma:

Minute jucate: 99

Dueluri câștigate: 0/1

Intercepții: 5

Mingi pierdute: 4

Recuperări: 7

Degajări: 2

Faulturi comise: 1

Pase precise: 94%

Mingi lungi precise: 1/1

Ange Postecoglou: „E dezamăgitor că nu i-am bătut”

Antrenorul lui Spurs, , consideră că echipa sa a fost extrem de ghinionistă în partida cu AS Roma. Tehnicianul australian a vorbit despre ocaziile irosite de jucătorii săi și este de părere că meciul trebuia să se încheie la scorul de 2-1.

„Cum ai zis și tu, e frustrant, mai ales că au egalat atât de târziu. Un meci bun, dar probabil trebuia să îl închidem mult mai devreme și am ratat niște ocazii mari. La 2-1 i-am ținut în joc, așa că e dezamăgitor că nu i-am bătut.

Ne-a lipsit puțin calm în fața porții adverse. Am lovit bara de trei ori și am avut alte câteva șuturi scoase de pe linie, deci a fost genul ăla de meci. Dacă am fi marcat golul trei, meciul era gata, dar, așa, i-am ținut în joc”, a declarat Ange Postecoglou după meci.

Critici din partea presei britanice

Radu Drăgușin nu a scăpat de critici din partea presei britanice. Fundașul român a provocat o lovitură liberă din care italienii au marcat, iar site-ul Spurs Web i-a acordat nota 5,5, cea mai mică din echipă.

„A provocat într-un mod stupid o lovitură liberă într-o zonă periculoasă, care a dus la golul Romei. A ținut linia bine pentru a trimite atacanții Romei în offside, dar, din păcate, Spurs s-au pus sub prea multă presiune în cele din urmă”, au scris jurnaliștii britanici.