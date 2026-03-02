Radu Drăgușin, făcut praf de suporterii lui Tottenham după eșecul cu Fulham: ”E groaznic”. Ce notă a primit internaționalul român

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a profitat de absența căpitanului Cristian Romero și a fost din nou titular la Tottenham. Însă, evoluția internaționalului român a fost aspru criticată de suporterii londonezilor.

Suporterii lui Tottenham, exasperați de Radu Drăgușin

Tottenham a mers pe terenul vecinilor de la Fulham în , însă au plecat cu mâna goală. Gazdele s-au impus cu 2-1 într-un un meci în care Radu Drăgușin a acuzat faptul că a fost faultat la primul gol încasat de Spurs.

ADVERTISEMENT

Extrem de dezamăgiți de prestațiile favoriților, fanii lui Tottenham au avut postări acide în mediul online. Multe dintre ele l-au vizat pe fundașul român, considerat a fi un jucător prea slab pentru nivelul din Anglia.

”Cu tot respectul, dar Xavi Simons, Drăgușin și Gallagher nu sunt suficient de buni”, ”Dacă Drăgușin rămâne și după ce retrogradăm, o să-mi pierd mințile” sau ”Cel puțin nu ar trebui să-l joace pe Drăgușin, e groaznic”, sunt câteva comentarii ale suporterilor.

ADVERTISEMENT

”Drăgușin a fost oribil”, ”Este Drăgușin cel mai slab fotbalist din toate timpurile?” sau ”Gallagher, Simons, Drăgușin, Bissouma, Vicario…. Pur și simplu nu sunt suficient de buni. Dați-le copiilor o șansă”, au scris alți fani furioși.

ADVERTISEMENT

Notă mică primită de Drăgușin

Internaționalul român nu reușește să aibă evoluții solide în partidele din Premier League. Pentru prestația sa din duelul cu Fulham, Drăgușin a primit nota 4 din partea lui , la fel ca Micky van de Ven și Randal Kolo Muani. Mai slabi decât ei au fost considerați Conor Gallagher și Xavi Simons, care au fost notați cu 3.

”Fundașul central a fost forțat să se apere intens, Fulham părând periculoasă la fiecare atac. La primul lor gol a fost împins, dar golul a rămas. În a doua repriză, a fost adesea scos din poziție, ajungând la mijlocul terenului și pe laterale”, a scris sursa citată despre jucătorul român.

ADVERTISEMENT

Tottenham a ajuns la retrogradare

Tottenham a ajuns la patra înfrângere consecutivă în Premier League și perspectivele nu sunt deloc plăcute. Echipa lui Radu Drăgușin se află în acest moment la doar 4 puncte deasupra primului loc retrogradabil.

Recent instalat pe banca tehnică a londonezilor, prin care trece formația. ”Nu, nu am vorbit niciodată cu jucători despre retrogradare. Dar nu pentru că e înfricoșător sau ceva de genul ăsta, nu e ca și cum e un cuvânt periculos sau ceva despre care să nu putem vorbi.

Este vorba despre faptul că trebuie să ne concentrăm de fapt pe noi înșine. Asta am spus de când am venit aici. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine, pe antrenamente. Acesta este singurul lucru pe care îl putem schimba”, a declarat tehnicianul croat.