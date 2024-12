Radu Drăgușin, gest fantastic pentru un român chiar la meciul cu Manchester United! Fundașul lui Tottenham a văzut steagul României și nu a mai stat pe gânduri. Video

Radu Drăgușin a fost titular și integralist în victoria obținută de echipa sa pe teren propriu contra “Diavolilor Roșii”, cu scorul de 4-3, meci disputat în cadrul Cupei EFL (Cupa Ligii Angliei). La final, fotbalistul român a zărit drapelul României în tribune fluturat de către un suporter și s-a îndreptat imediat spre el, iar gestul său a atras atenția tuturor celor prezenți în jur.

Radu Drăgușin, cucerit de un suporter român la meciul cu Manchester United! Fundașul lui Tottenham a văzut steagul României în tribune și nu a stat pe gânduri

Fotbalistul român din apărarea lui Tottenham a contribuit la succesul echipei sale din confruntarea cu Manchester United de joi, 19 decembrie, ce a făcut parte din faza sferturilor de finală ale Cupei Ligii Angliei.

După fluierul final de pe Tottenham Hotspur Stadium, Drăgușin a văzut un steag al României la una dintre tribune, fluturat cu bucurie de către un tânăr fan conațional, astfel că fundașul central nu a ezitat și s-a dus să-i ofere norocosului susținător tricoul său de joc.

Momentul emoționant și de mare rafinament a fost surprins de către un alt suporter român aflat în acel grup, care a postat la scurt timp pe rețelele de socializare un videoclip devenit viral.

Radu Drăgușin s-a aflat din nou în postura de titular și integralist la partida dintre Tottenham și Manchester United, . Prestația internaționalului român a fost notată, potrivit celor de la SofaScore, cu 6,3.

Tottenham merge mai departe în cadrul Cupei EFL. Ange Postecoglou, supărat pe jurnaliști după victoria spectaculoasă împotriva lui United: “Respectați-mă!”

După acest succes, formația pregătită de Ange Postecoglou s-a calificat în semifinalele competiției, unde vor da piept cu cei de la Liverpool, mari favoriți la câștigarea acestui trofeu.

În cealaltă semifinală, se vor întâlni alte două forțe din Premier League și anume Arsenal Londra cu Newcastle United. Manșele tur-retur sunt programate pentru 8 ianuarie, respectiv 5 februarie 2025.

La conferința de presă de după meciul din Cupa EFL, , vizibil iritat de întrebările referitoare la stilul său de joc aparte, concentrat pe partea ofensivă.

“Nu este prima dată în cariera mea. Respectați-mă! Am 26 de ani de meserie în spate și ar trebui să aveți mai mult respect și nu sunt singurul care cere asta.

Am văzut asta la alți manageri. Am văzut asta la Unai Emery, am văzut asta și la Nuno Espirito Santo când a fost aici”, a declarat Postecoglou, potrivit celor de la .