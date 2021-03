Radu Drăgușin îl apără pe Denis Ciobotariu după meciul cu Olanda: ”E o situație foarte complicată”. Video

Fundașul echipei naționale de tineret a României, Radu Drăgușin, îl apără pe Denis Ciobotariu, cel pe care Adrian Mutu l-a preferat surprinzător în centrul defensivei, după gafa din meciul cu Olanda.

Apărătorul de la CFR Cluj l-a scăpat din marcat pe Perr Schuurs, care a deschis scorul cu o locitură de cap, dar tricolorii au revenit prin reușita de excepție a lui Andrei Ciobanu.

Selecționerul Adrian Mutu nu îl consideră vinovat pe Ciobotariu și admite că uneori adversarul poate să fie mai inspirat.

Denis Ciobotariu, apărat de Radu Drăgușin după gafa din partida cu Olanda

În ciuda faptului că multă lume îl vedea titular în centrul defensivei naționalei U21, Radu Drăgușin a rămas pe banca de rezerve la întâlnirea cu Olanda, dar l-a apărat pe cel care i-a luat locul în echipa Denis Ciobotariu, cel care a greșit la golul primit.

”Mister face alegerile care sunt necesare pentru a duce echipa la un rezultat cât mai bun. Eram încrezători de la bun început, faptul că am luat gol din minutul 17 nu a fost o sperietură”, a declarat jucătorul de la Juventus Torino într-o conferință de presă.

”Părerea mea e că rezultatul per total e unul corect, ei au dominat jocul, dar noi am avut ocaziile mai mari. Ciobi a dat totul pe teren și datorită lui și echipei am obținut acest rezultat. E o situație foarte complicată pentru că tu ești cu spatele la poartă. Asta e, se întâmplă”, a mai spus Drăgușin.

Drăgușin a evitat să vorbească despre viitorul său

”Mă bucură faptul că mulți oameni cred în mine și mă susțin, acest lucru îmi dă o motivație în plus să mă dezvolt în continuare. Noi nu subestimăm niciun adversar. Meciul cu Ungaria trebuie să îl pregătim maxim și să dăm totul pe teren.

Sunt mereu bucuros când sunt chemat la echipa națională, am fost mândru. Sunt discuții despre viitorul meu, nu vreau să intru în subiectul acesta, vreau să iau o decizie bună pentru cariera mea”, a încheiat fundașul naționalei de tineret.

În celălalt meci al grupei, Germania a făcut instrucție cu echipa gazdă, Ungaria, pe care a pus-o la colț în repriza a doua, după 0-0 la pauză. Nemții au înscris de 3 ori în 12 minute (61-73) și s-au instalat pe primul loc în grupă. Pentru a spera la calificare (primele două echipe din grupă), echipa noastră trebuie să învingă în următorul meci (sâmbătă, 27 martie, ora 19:00.) naționala maghiară.

