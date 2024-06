Radu Drăgușin, impresionat de numărul imens de fani români veniți la antrenamentul tricolorilor! „Nu pot să compar atmosfera de la Tottenham cu aceasta de la națională”

. Peste 2.500 de români și localnici au luat cu asalt stadionul AKON Arena, unde Edi Iordănescu a efectuat prima ședință de pregătire.

Nu doar noi am rămas impresionați de numărul imens de români prezenți la arenă, ci și Radu Drăgușin (22 de ani). Fundașul României s-a declarat entuziasmat de faptul că românii au reușit să umple o tribună pe stadionul de 13.090 de locuri.

„Suntem fericiți să vedem atât de mulți oameni la un antrenament. Tocmai am ajuns și mi-am dat seama că avem condiții de top aici. Există mult entuziasm, mulți români sunt aici pentru noi. Tot hotelul e decorat cu imagini cu noi. Am venit aici cu obiectivul de a ne califica din grupă. E un scop realist, realizabil.

Nu pot să compar atmosfera de la Tottenham cu aceasta de la națională. Un club are un număr limitat de fani, în vreme ce cu naționala e o țară întreagă. Suporterii poate că nu își dau seama că în momentele grele să auzim un cântec sau ‘Hai, România!’ e important.

Statistic, primele meciuri din grupe sunt foarte închise. Echipele nu riscă. Trebuie să fim echilibrați, nici să nu ne aruncăm în atac, nici să fim moi.

E un moment special să îi aud pe suporterii români cântând imnul. Închid ochii și îl cânt și eu alături de ei. E un sentiment de nedescris”, a declarat Radu Drăgușin în Germania.

„Noi am fost mereu underdog, dar am reușit să ne calificăm. Am fost sinceri cu noi după aceste doua 0-0 în amicale și suntem pregătiți sa jucăm la Euro cu încredere. Am studiat în amănunt Ucraina, nu doar pe Dovbyk l-am urmărit” – Radu Drăgușin