Sport

Radu Drăgușin, în alertă! Decizia luată de Fiorentina

Gabriel Neagu
10.11.2026 | 22:59
Radu Dragusin in alerta Decizia luata de Fiorentina
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Radu Drăgușin este în alertă după ce Fiorentina vrea să cumpere un nou fundaș central. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Radu Drăgușin are motive de îngrijorare după ce Fiorentina a decis să caute un nou fundaș central. Posibila mutare s-ar putea concretiza în această iarnă.
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Fiorentina se află într-o situație critică în campionat, fiind pe locul 16 cu doar 9 puncte acumulate. Astfel, trupa lui Paolo Vanoli se află la doar două lungimi în fața Monzei, formație aflată pe prima poziție retrogradabilă. Tensiunea din jurul clubului a adus în prim-plan șansa unui transfer pe ”Artemio Franchi”, ce i-ar complica misiunea lui Radu Drăgușin (26 de ani).

Fiorentina este pregătită să aducă concurent pentru Radu Drăgușin

Conducerea Fiorentinei ia în calcul transferul lui Phil Neumann, fundașul divizionarei secunde din Anglia – Birmingham City. Pentru a obține semnătura germanului, echipa ”viola” s-ar lupta cu Nottingham Forest, arată publicația violanews. Acesta i-ar fi impresionat pe oficialii italieni datorită calităților sale fizice. Fotbalistul măsoară 1.91 metri și domină duelurile aeriene. Mai mult, Phil Neumann este ambidextru și poate lovi balonul cu ambele picioare, fiind capabil să joace și pe postul de fundaș dreapta.

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Phil Neumann a fost unul dintre cei mai constanți jucători de pe St. Andrews. Fotbalistul a jucat în toate cele 17 partide disputate de Birmingham City în actuala stagiune, marcând două goluri și oferind trei pase decisive. Mai mult, a fost titular în 16 partide. Singurul meci în care nu a evoluat toate minutele a fost în Cupa Ligii Angliei, contra lui Brentford, 1-6.

În cazul în care germanul ar ajunge la un acord cu Fiorentina, s-ar lupta pentru un loc în primul ”11” cu Radu Drăgușin, Victor Valdepenas, Viery și Luca Ranieri. De asemenea, Marin Pongracic ar fi un competitor serios după ce revine din accidentare. Un transfer al lui Phil Neumann pe ”Artemio Franchi” s-ar putea realiza în perioada de transferuri din ianuarie. Mutarea ar fi foarte profitabilă din punct de vedere financiar. Cota de piață a jucătorului născut în Herten este de numai 3.5 milioane de euro.

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Radu Drăgușin este om de bază la Fiorentina

De la sosirea în Italia, fundașul român a fost o soluție constantă pentru primul ”11” al lui Paolo Vanoli. Radu Drăgușin a fost integralist în toate partidele din Serie A și a fost utilizat în ambele meciuri disputate în Cupa Italiei. Până în prezent, a strâns 1.122 de minute pentru Fiorentina, fiind depășit doar de portarul David de Gea: 1.170 de minute.

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Radu Drăgușin se află sub formă de împrumut la Fiorentina, de la Tottenham. Totuși, la finalul acestui sezon, trupa de pe ”Artemio Franchi” ar putea obține transferul său definitiv în schimbul a 17.5 milioane de euro. De precizat este că italienii au virat deja 1.5 milioane de euro în conturile lui Tottenham, pentru a realiza împrumutul.

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