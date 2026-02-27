Sport

Radu Drăgușin, în fața celei mai mari rușini din carieră! Igor Tudor a vorbit despre retrogradarea lui Tottenham din Premier League

Radu Drăgușin riscă să retrogradeze cu Tottenham din Premier League în acest sezon! Ce spune antrenorul Igor Tudor despre acest scenariu de coșmar
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.02.2026 | 22:16
Radu Dragusin in fata celei mai mari rusini din cariera Igor Tudor a vorbit despre retrogradarea lui Tottenham din Premier League
Radu Drăgușin și Igor Tudor la un meci jucat de Tottenham în Premier League. Foto: Hepta
După ce în sezonul trecut a încheiat în Premier League destul de aproape de zona retrogradării, dar a câștigat pe de altă parte trofeul Europa League, Tottenham, echipa la care joacă și românul Radu Drăgușin, se află din nou într-o situație delicată în clasamentul din Anglia.

Radu Drăgușin riscă să retrogradeze în acest sezon din Premier League cu Tottenham

Gruparea din Nordul Londrei se află în prezent pe locul 16, cu 29 de puncte acumulate după 27 de etape disputate, la doar 4 puncte distanță de West Ham United, ocupanta poziției a 18-a, prima retrogradabilă. Recent, antrenorul Thomas Frank a fost demis și înlocuit cu Igor Tudor, fost tehnician la Marseille, Lazio și Juventus, printre altele.

Croatul în vârstă de 47 de ani a fost întrebat direct de jurnaliștii englezi dacă se teme de un astfel de deznodământ, iar răspunsul său a fost unul destul de diplomat. Tudor a explicat că în viziunea sa este nevoie ca el și jucătorii lui să nu își creeze astfel de temeri și implicit să nu își pună singuri o presiune suplimentară.

Ce spune antrenorul Igor Tudor despre acest scenariu

În schimb, fostul fotbalist a punctat că este esențial ca toată concentrarea să fie pe modul de pregătire, astfel încât jocul prestat și implicit rezultatele obținute în baza lui să reprezinte doar consecințe din această perspectivă.

„(n.r. Dacă a vorbit cu jucătorii săi până acum despre acest subiect) Nu, nu am făcut-o niciodată. Dar nu pentru că e înfricoșător sau ceva de genul ăsta, nu e ca și cum e un cuvânt periculos sau ceva despre care să nu putem vorbi.

Este vorba despre faptul că trebuie să ne concentrăm de fapt pe noi înșine. Asta am spus de când am venit aici. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine, pe antrenamente. Acesta este singurul lucru pe care îl putem schimba.

Deci nu trebuie să ne gândim la nimic altceva, nici la viitor, nici la puncte. Punctele vin ca urmare a antrenamentelor și meciurilor. Deci acesta e obiectivul.

(n.r. Dacă situația de la echipă este mai complicată decât se aștepta el când a venit) Probabil da. Trebuie să rămânem concentrați pe tot ce avem de făcut, condiție fizică, condiție mentală, performanță și așteptarea revenirii jucătorilor accidentați.

Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine, pe ceea ce putem face, gândindu-ne mai puțin la ceilalți, și ar trebui să fim bine”, a spus Igor Tudor la conferința de presă premergătoare meciului Fulham – Tottenham din următoarea etapă de Premier League, citat de jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
