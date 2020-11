Radu Drăgușin, în premieră în lotul lui Juventus: “Acum pare Hulk!”

Radu Drăgușin a prins banca de rezerve a campioanei Italiei la ultimul joc disputat de Juventus Torino în Serie A. Impresarul jucătorului crede că de Radu depinde dacă va ajunge sau nu o prezență constantă la prima echipă.

Radu Drăgușin a fost pentru prima dată rezervă la Juventus în campionatul Italiei. El dorește să-și prelungească contractul cu formația din Italia.

Drăgușin a fost convocat duminică la prima formație a lui Juventus. Antrenorul campioanei Italiei l-a adus în premieră la echipa mare, la jocul cu Lazio (1-1), în care apărătorul român a fost pe banca de rezerve.

”E tânăr, dar are maturitate în joc”

Impresarul său, Florin Manea, a spus în presa din Italia cum a decurs totul pentru jucătorul de 18 ani: “A fost foarte fericit și am glumit cu el când am aflat, pentru că doar el n-avea bagajele făcute pentru zborul de la Roma. A stat circa 20 de zile în carantină până ce-a scăpat de virus și a avut o surpriză mare”.

Agentul spune că Drăgușin s-a adaptat în Italia și își dorește să rămână acolo: “Viitorul e în mâinile sale, poate să devină o prezență constantă la prima echipă.

Față de când a venit, a pus 6 kg de masă musculară și acum pare Hulk. E tânăr, dar are maturitate în joc, iar idolul său este Van Dijk.

A fost dorit de Chelsea și PSG

Mi-a povestit că Bonucci îl ajută cel mai mult cu sfaturi, îi spune la ce mai trebuie să lucreze. Dar toți l-au primit de la început extraordinar la Juve, mai ales Cristiano, care e un tip normal, foarte umil”

Impresarul a zis că jucătorul are o înțelegere cu Juventus până în iunie 2021 și ar vrea să o prelungească, însă negocierile au fost blocate de pandemia de coronavirus: „Am refuzat oferte mai avantajoase de la Chelsea și PSG. I-am spus că în Serie A e Academia defensivei și înveți arta de a te apăra”.

5 reușite și o pasă decisivă are fotbalistul în 49 de partide pentru juniorii și tineretul lui Juventus. Fotbalistul român este cotat la 25 de mii de euro pe site-urile de specialitate. Radu are două meciuri pentru naționala sub 21 de ani a României. Drăgușin este dorit de Sevilla.

