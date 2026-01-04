Radu Drăgușin, în Tottenham – Sunderland. Românul este rezervă

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin este apt 100% în acest moment, însă Thomas Frank nu se aruncă încă să îi ofere un meci ca titular în Premier League, acolo unde intensitatea este mereu la cote maxime. van de Ven și Romero au fost preferați de antrenorul danez în centrul defensivei.

Radu Drăgușin, rezervă în Tottenham – Sunderland

Radu Drăgușin a fost inclus în lotul lui Tottenham pentru a patra etapă consecutiv. Prima oară, contra lui Liverpool, el nu a fost utilizat deloc, urmând ca în meciul cu Crystal Palace să intre în minutul 85 și să petreacă pe teren aproape 15 minute, după ce arbitrul a dat nu mai puțin de 8 minute de prelungire.

În ultima rundă, contra lui Brentford, românul a rămas din nou doar pe bancă și nu a bifat niciun minut. Dacă tehnicianul danez al lui Spurs nu va începe să-i ofere mai multă încredere, Drăgușin se vede nevoit să plece de la formația londoneză, iar

Ce spune Florin Manea despre situația fotbalistului său

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, este de acord că tânărul stoper trebuie să înceapă să adune minute la echipa de club pentru a fi în formă maximă înainte de barajul cu Turcia. Dacă aceste minute nu vor veni din partea lui Tottenham, atunci

„Eu am ținut legătura cu Paratici, de la Fiorentina, de-aia s-a și speculat. Clubul nu vrea să-l vândă, nici măcar împrumut, dar o să ne mai gândim. Nu știu dacă interesul e real. Paratici l-a avut și la Juventus, l-a avut și la Tottenham, dar momentan nu m-a sunat să-mi zică că l-ar vrea. Așteptăm să vorbim și cu clubul.

Oferte ar fi, interese există. Există și din Anglia, dar un club mai mic decât Tottenham, așa că Italia ar fi cel mai bine. Poți să te duci la un club mai mare. Cu Cristi Chivu nu am vorbit nimic de el, dar știu că la vara caută fundași centrali. Vom decide împreună. Dacă el va vrea să aibă mai multe meciuri până în vară, vom anunța că suntem disponibili, atunci ar putea să mă sune și Cristi. El mai are 4 ani și jumătate cu Tottenham, dar această accidentare l-a ținut departe de fotbal 11 luni, deci nu mai poți să stai încă 7 luni pe bară. Trebuie să joci până la vară”, a declarat Florin Manea, la