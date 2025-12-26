Radu Drăgușin, înapoi în Italia? Oficialul lui Tottenham insistă pentru transferul în Serie A

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a revenit în lotul celor de la Tottenham după accidentarea gravă suferită în ianuarie, însă viitorul fundașului român la club este incert. O revenire în Serie A în această iarnă reprezintă o posibilitate, iar în presă a apărut un scenariu incredibil: Drăgușin ar putea fi transferat de ultima clasată din campionatul italian, Fiorentina, în cazul în care formația viola îl va numi director sportiv pe Fabio Paratici, actualmente oficial al lui Tottenham.

Radu Drăgușin, la Fiorentina?

După ce în stagiunea precedentă a ocupat un loc de cupă europeană, Fiorentina traversează un sezon de coșmar în Serie A. Echipa a obținut doar 9 puncte în primele 16 etape și ocupă ultima poziție, la 5 lungimi distanță de prima formație aflată în afara zonei retrogradării, Genoa.

Gruparea viola a obținut un singur succes până acum, chiar în etapa precedentă, . În noiembrie, echipa a rămas fără director sportiv după despărțirea de Daniele Prade, iar clubul negociază în această perioadă cu oficialul lui Tottenham, Fabio Paratici, pentru a prelua acest post.

Conform , și-a exprimat interesul pentru în urmă cu o lună, însă Tottenham a refuzat. Situația s-ar putea schimba însă în cazul în care Paratici va prelua postul de director sportiv. Oficialul italian îl cunoaște de mult timp pe Radu Drăgușin, cei doi activând în trecut la Juventus.

Cine este Fabio Paratici

După o carieră nu foarte remarcabilă de fotbalist, pe parcursul căreia a evoluat aproape exclusiv în divizia a treia din Italia, Fabio Paratici a devenit șef al scouting-ului la Sampdoria în 2004, fiind considerat drept „mâna dreaptă” a președintelui de la acel moment, Giuseppe Marotta.

În 2010, Marotta și Paratici au părăsit Sampdoria și au trecut la Juventus, unde oficialul italian avea să activeze timp de peste un deceniu ca director sportiv, perioadă în care echipa a cucerit 9 titluri în Serie A. În 2021, contractul lui Paratici cu gruparea torineză nu a fost prelungit, iar acesta a părăsit fotbalul italian, fiind numit director sportiv la Tottenham.

În ianuarie 2023, Paratici a primit o suspendare de 30 de luni în fotbalul italian după celebrul scandal „Plusvalenza”, pedeapsa fiind extinsă la nivel global de către FIFA. Acesta și-a dat demisia de la Tottenham în aprilie 2023, însă a rămas alături de club într-un rol consultativ. În octombrie 2025, după încheierea suspendării, Paratici a revenit în postul de director sportiv, însă ar putea părăsi clubul pentru a merge la Fiorentina.