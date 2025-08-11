Sport

Radu Drăgușin, interviu emoționant pentru FRF TV. Care a fost cel mai greu moment de după accidentare și cum își petrece timpul liber cel mai scump fotbalist român

Radu Drăgușin a oferit un interviu pentru Federația Română de Fotbal, el fiind în plin proces de recuperare la Londra. Care au fost cele mai grele momente pentru fotbalistul român.
Daniel Işvanca
11.08.2025 | 18:45
Radu Dragusin interviu emotionant pentru FRF TV Care a fost cel mai greu moment de dupa accidentare si cum isi petrece timpul liber cel mai scump fotbalist roman
Radu Drăgușin, despre cea mai grea perioadă a carierei sale FOTO: Colaj Fanatik

Radu Drăgușin s-a accidentat grav în a doua parte a sezonului trecut, într-un meci de Europa League disputat de englezii de la Tottenham. Fotbalistul român se află în plin proces de recuperare și abia așteaptă să revină pe gazon.

Radu Drăgușin nu știe când va fi momentul să revină pe gazon

Radu Drăgușin era unul dintre cei mai în formă români, titular meci de meci la Tottenham, dar și la naționala de fotbal a României. În a doua parte a sezonului trecut, fundașul a suferit o accidentare gravă, care l-a scos din circuit pentru o lungă perioadă de timp.

Aflat în plin proces de recuperare la Londra, Drăgușin a oferit un interviu pentru canalul FRF TV, în care a vorbit despre cea mai grea perioadă a carierei sale.

„Dragonul” a povestit cum a trecut peste momentul accidentării, care este lucrul care îi aduce cea mai mare liniște și când va reveni pe terenul  de fotbal.

„Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial, sunt într-un loc bun, atât fizic cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. E liniște, asta am și vrut când ne-am căutat apartament aici, un loc liniștit, cât mai aproape de teren, să nu fiu stresat pe drum. 

(n. r. când va reveni pe teren) Nici eu nu am răspuns la această întrebare. dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar uneori asta este cea mai lungă și cea mai de durată pentru mine, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar în același timp sunt conștient că nu trebuie să grăbesc această accidentare, pentru că este destul de dificil să te recuperezi”.

Radu Drăgușin: „Am primit foarte multe mesaje de încurajare”

„Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie nimic serios, deși în momentul în care m-am accidentat și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu o mai trăisem niciodată, deci ceva ceva tot era acolo. S-a dovedit a fi cel mai rău caz.

Îți dai seama că a fost destul de greu până am învățat să trăiesc cu acest lucru. Să-l accept cred că a fost cel mai dificil. Am primit foarte multe mesaje de încurajare, de susținere, fanii noștri au fost incredibili, atât cei de la Tottenham, cât și cei ai României. 

Am simțit acest suport pe care mi l-au oferit și sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. La început, până accepți ceea e ți s-a întâmplat, până reușești să îți creezi înapoi acea rutină pe care o ai de obicei. Acum nu mai este acea rutină de a te duce să te antrenezi, ci cea în care te duci să te recuperezi”.

Radu Drăgușin: „E dificil să știi că nu poți ajuta în niciun fel echipa”

„Și acum îmi lipsește terenul, colegii mei, acel sentiment de a te afla printre ei. Printre acele mesaje erau și de la colegii de lot, când cineva este într-un moment mai dificil, ei au fost acolo pentru mine. De fiecare dată când au fost meciurile de acasă, am încercat să vin și să îi susțin. 

(n. r. cum a trăit meciurile echipei naționale) Foarte greu, pentru că nu sunt obișnuit să fiu în tribună. E dificil să știi că nu poți ajuta în niciun fel echipa, nici măcar să intri de pe bancă. Eu în continuare sunt de părere că putem să ne calificăm, avem patru meciuri, trebuie să abordăm fiecare meci așa cum o facem mereu: cu determinare, ambiție, cu credință că putem reuși ceva împreună. 

Londra este un oraș foarte dinamic, care parcă nu doarme nicio secundă. Este un oraș cu foarte multe perspective, cu foarte multe naționalități diferite. Acasă este locul preferat unde îmi încarc bateriile. În timpul liber petrec foarte mult timp alături de iubita mea și câinele meu, încerc să mă bucur de fiecare moment alături de ei.

Niciodată nu mă gândesc la acest lucru (n. r. că este cel mai scump fotbalist român din istorie), eu încerc să demonstrez acest lucru pe teren, pentru că pe mine nu mă reprezintă aceste cifre. Cu siguranță este o responsabilitate în plus, dar toată viața mea am încercat să fiu cât mai corect, fără să dau un exemplu prost și am încercat să țin mereu ștacheta cât mai sus”, a spus Radu Drăgușin, în interviul oferit pentru FRF TV.

