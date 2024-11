Radu Drăgușin, interviu pentru Tottenham după victoria fabuloasă cu Manchester City: ”Asta ne va apropia și mai mult”

Radu Drăgușin a fost unul dintre remarcații partidei Manchester City – Tottenham 0-4. Internaționalul român a acordat un interviu pentru site-ul oficial al celor de la Spurs. Drăgușin și-a exprimat gândurile față de unul dintre șocurile sezonului din Premier League.

Mesajul lui Radu Drăgușin după Manchester City – Tottenham 0-4

Fundașul central a transmis că elevii lui Ange Postecoglou au dovedit că sunt mai mult decât simpli coechipieri împotriva ”cetățenilor”. Radu Drăgușin a apreciat că, atâta vreme cât fotbaliștii lui Tottenham vor rămâne uniți, vor realiza la finele stagiunii ceva de o însemnătate deosebită.

”Acesta a fost unul dintre cele mai bune meciuri. Poate chiar cel mai bun pe care noi l-am făcut de când sunt eu la club. Am realizat o performanță uimitoare. Pentru ea muncim în fiecare zi, este motivul pentru care dăm tot ce putem mereu la antrenamente. Credem că putem face ceva special anul acesta și vrem să continuăm pe același drum.

Cred că sâmbătă am arătat că suntem mai mult decât colegi de echipă datorită felului în care am suferit, modului în care am făcut față într-un joc în deplasare la City. Este unul dintre cele mai grele meciuri pe care le poți disputa. Și, așa cum am spus, am realizat o performanță incredibilă.

Cred că asta ne va apropia și mai mult. Vom înțelege că dacă rămânem uniți, dacă ne menținem principiile, dacă muncim din greu, putem realiza ceva foarte, foarte important în acest an”, a declarat Radu Drăgușin pentru site-ul oficial al lui .

Tottenham, postare dedicată lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a fost integralist în cu campioana Angliei. Drăgușin a fot elogiat ulterior de Spurs pe rețelele sociale.

Radu Drăgușin a primit din partea Sofascore nota 7,2 pentru prestația din meciul cu Manchester City. Fundașul român și-a făcut datoria și a rezistat eroic în fața marelui Erling Haaland.

, despre acesta scriindu-se chiar că „a fost un adevărat zid”. Însă cea mai mare apreciere a venit chiar din partea echipei de club.

Tottenham a decis să posteze pe rețelele sociale o fotografie cu Radu Drăgușin în echipamentul echipei. În descrierea acesteia a fost atașat un singur cuvânt: „Imens!”.

Radu Drăgușin, lăudat de selecționerul Mircea Lucescu

Deși sâmbătă seară România a avut parte de derby-ul CFR Cluj – Rapid 1-1, Mircea Lucescu a fost cu ochii pe altă partidă.

„Il Luce” l-a lăudat ulterior pe Drăgușin, despre care consideră că a înțeles morala primită: „Mai mult m-am uitat la Drăgușin și apoi la Parma.

Foarte bine a jucat Drăgușin, i-a prins bine puțină observație. În orice caz, s-a comportat extraordinar. S-a comportat bine.

Din moment ce nu a primit gol, a câștigat disputa cu Haaland. Pe urmă, a fost destul de eficient în construcție. Și de echilibrat, așa”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

„Da, poate fi considerat cel mai bun. Chiar dacă a greșit cu Galata, el e același jucător”, a spus și Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.