Radu Drăgușin investește într-un proiect imobiliar din Colentina: ”Trebuie să facem alegeri inteligente”

Fundașul cotat la 10 milioane de euro a decis să investească în acest proiect la doar câteva zile după ce România a obținut calificarea la Euro 2024. Într-o discuție cu jurnaliștii prezenți pe șantier, fundașul celor de la Genoa a explicat ce l-a determinat să investească în proiectul imobiliar din Colentina.

Radu Drăgușin investește într-un proiect imobiliar din Colentina

Drăgușin a mărturisit că a fost impresionat de profilul acestui proiect considerat ”verde”, astfel că are mare încredere că această investiție se va întoarce înzecit. Mai mult, fundașul a dat dovadă că este un tip inteligent și a explicat că viața de fotbalist este scurtă, astfel că banii câștigați pe gazon ar trebui investiți cu cap.

ADVERTISEMENT

”Este un început pentru mine. Am ales să fac o investiție în acest proiect pentru că mi-a plăcut. Am vorbit cu Andrei și cu Adi (n.r. – reprezentanți ai firmei dezvoltatoare), mi-au arătat proiectul și mi-a inspirat multă încredere. Este un proiect verde, au și câștigat un premiu pe această temă.

Pentru mine este important, . Contează foarte mult să mergem spre o direcție de sustenabilitate, iar acest proiect o face. Viața de fotbalist este scurtă, eu am înțeles acest lucru și trebuie să fim siguri pe partea financiară, pentru că banii nu vor veni mereu. Trebuie să facem alegeri inteligente cu banii pe care îi câștigăm, pentru a nu avea probleme mai târziu”, a explicat Drăgușin.

ADVERTISEMENT

Un personaj aparte, comparativ cu alți fotbaliști care preferă să-și ”spargă” banii pe mașini scumpe, Radu Drăgușin a dat dovadă și în trecut că este foarte chibzuit atunci când face alegeri de viitor. Drept dovadă afacerea deschisă în Băneasa în urmă cu mai multe luni, în complexul Greenfield Plaza.

Mai exact, un , o afacere în care frații Drăgușin cred foarte mult. ”Ideea i-a aparținut fratelui meu și eu m-am implicat din tot sufletul cu ceea ce am putut. Și sportivii, chiar dacă au o altfel de dietă, mai mănâncă acest tip de mâncare după meciuri. Eu le recomand ceea ce se pregătește aici atât colegilor din națională, cât și celor de la club”, își explica Drăgușin decizia conform

ADVERTISEMENT

Momentan, Radu Drăgușin câștigă la Genoa 500.000 de euro pe an, însă cu siguranță această sumă va crește considerabil după Euro 2024, când fundașul are șanse să se transfere la o echipă mare a Europei, preferabil în Premier League. Acest scenariu a fost dezvăluit inclusiv de impresarul Florin Manea, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

“Eu sunt la Londra de ceva timp și am întâlniri aproape săptămânale cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am și mesajele cu ei, conversații. Sunt echipe care întreabă. Vreau să spun că sută la sută până în vara viitoare Radu va juca la un club nu puternic, foarte puternic! La primele 10 din lume.

ADVERTISEMENT

El își dorește în Premier League, dar să știți că și AC Milan îl place foarte mult. Am vorbit cu cei de acolo”, declara Manea. Cert e că Radu Drăgușin are o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro, astfel că Genoa are toate șansele să facă o afacere bună în momentul în care o formație de top ar fi decisă să plătească acești bani.