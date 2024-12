Radu Drăgușin l-a salvat pe Ange Postecoglou! Antrenorul lui Tottenham a recunoscut totul după remiza cu Wolves: „Dacă nu ar fi jucat el, nu știu cine ar fi jucat”

, pierdută de Tottenham cu 1-0 pe 26 decembrie, , deși nu a fost complet refăcut.

Ange Postecoglou: „Radu și-a dorit să joace astăzi”

La finalul partidei, antrenorul lui Tottenham, Ange Postecoglou, a afirmat că a fost nevoit să îl folosească pe fundașul român chiar dacă acesta nu era la 100%, având în vedere absențele din compartimentul defensiv. Drăgușin a fost aproape să înscrie primul său gol în Anglia în minutul 24 al meciului, la scorul de 1-1, dar lovitura sa de cap a trecut de puțin pe lângă poartă.

„Nu am avut de ales, dacă nu ar fi jucat Radu, nu știu cine ar fi jucat. Nu era la 100%, dar a simțit că poate să joace, cred că jucătorii dau totul în acest moment. Din păcate, nu le putem oferi ceea ce au nevoie, adică recuperare și odihnă, pentru că avem foarte mulți jucători care lipsesc. Radu și-a dorit să joace astăzi și chiar dacă nu a fost la 100%, nu am avut de ales.

Nu e ca și cum are o accidentare musculară, e o lovitură la gleznă. Nu am avut de ales, puteam doar să trimit în teren un alt jucător de 17 sau 18 ani, pentru că ei sunt singurii disponibili în acest moment” a declarat australianul, conform Football London.

Alături de Radu Drăgușin în centrul apărării a evoluat Archie Gray, un fotbalist de 18 ani al cărui post de bază este cel de mijlocaș central.

Ange Postecoglou: „Un rezultat dezamăgitor”

Condusă cu 1-0 din minutul 7 după reușita lui Hwang Hee-Chan, Tottenham s-a repliat și a egalat cinci minute mai târziu prin Rodrigo Bentancur. Spre finalul primei reprize, căpitanul Son Heung-Min a ratat un penalty, dar cei de la Spurs au trecut în avantaj înainte de pauză prin Brennan Johnson.

Londonezii nu au reușit să mărească diferența în partea a doua și oaspeții au smuls un punct după golul lui Jorgen Strand Larsen din minutul 87. Este un nou rezultat nefast pentru Tottenham, al treilea consecutiv după eșecurile cu Liverpool, 3-6, și Nottingham Forest, 0-1.

„Este un rezultat dezamăgitor. Am fost conduși la un gol, dar după aceea am simțit că am controlat jocul. Nu a fost ușor să obținem mereu ocazii, dar am părut destul de amenințători. Am marcat goluri, am ratat penalty-ul și apoi, în repriza a doua, am avut câteva ocazii pentru a încheia meciul.

Ei nu au creat prea multe ocazii, cred că Fraser (n.a. Forster, portarul lui Tottenham) a avut o singură intervenție și cam atât. Am simțit că aveam nevoie de acel al treilea gol, dar am rămas cu un rezultat dezamăgitor, dar nu este din lipsă de efort. Băieții sunt destul de obosiți și ei încearcă să obțină rezultate pentru noi.

Cred că mai putem obține ceva din acest sezon, deoarece clasamentul este încă strâns. Simt că la un moment dat, când vom avea mai puține accidentări, vom putea evolua consistent la un nivel foarte bun, am demonstrat deja în acest an că putem învinge pe oricine. Există șanse să avem o serie pozitivă” a transmis Ange Postecoglou pentru sursa citată.