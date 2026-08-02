Radu Drăgușin l-a umilit pe fotbalistul lui Real Madrid! Faza a devenit virală. Video

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În ziua în care Interul lui Cristi Chivu a învins-o pe Manchester City într-un amical „al greilor”, Fiorentina lui Radu Drăgușin a întâlnit, la rândul ei, o super-echipă într-un meci de pregătire. Formația „viola” a dat piept cu Real Madrid, care nu s-a prezentat cu toate vedetele și a folosit mai mulți puști de la echipa secundă. Una dintre marile lor speranțe, Alexis Ciria, care a și înscris în meci, a fost umilit pe teren de Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin a râs de fotbalistul lui Real Madrid! Faza virală din meciul amical Real Madrid – Fiorentina 2-2

Deși Fabio Grosso a făcut 9 schimbări de-a lungul meciului cu Real Madrid, încheiat cu scorul de 2-2, El a prins fiecare minut împotriva echipei lui Jose Mourinho, care s-a prezentat la acest meci de pregătire cu vedete precum Endrick, Valverde, Arda Guler, Camavinga, Dumfries, Trent Alexander-Arnold, dar și cu foarte mulți puști din academie și de la Real Madrid Castilla.

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Unul dintre ei, Alexis Ciria, chiar a înscris în prima repriză, iar Real Madrid conducea cu 2-0 după doar 24 de minute. . De-a lungul meciului, Radu Drăgușin a avut atât momente bune, El a gândit foarte bine o fază în care a ieșit perfect din dispozitiv și a interceptat o pasă ce se îndrepta către Endrick, după care l-a driblat în viteză pe Ciria, dându-i mingea printre picioare. Cursa lui Drăgușin a fost oprită în cele din urmă de Carreras, printr-o alunecare de manual.

— TheFootballZone (@football_t69515)

Ce a scris presa din Italia despre Radu Drăgușin

Radu Drăgușin vine după o perioadă foarte lungă de inactivitate, iar Fabio Grosso cunoaște acest lucru. Tocmai de aceea, italianul încearcă să-i ofere cât mai multe minute românului în meciurile de pregătire. În afara unei reprize cu QPR, internaționalul român a fost integralist în toate celelalte meciuri de pregătire, contra Gubbio, Watford și Real Madrid.

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Stoperul de 24 de ani mai are nevoie de timp pentru a-și intra în ritm, însă italienii deja văd semne bune în evoluția sa, deși mai are anumite lacune. „Drăgușin și Viery au fost prinși pe picior greșit când Carreras i-a pasat lui Ciria, iar acesta a marcat fulgerător al doilea gol. Într-adevăr, Drăgușin și Viery mai au nevoie să-și regleze poziționarea în defensivă. Evoluția lor s-a îmbunătățit în repriza secundă; meciurile de pregătire care urmează ar trebui să-i aducă la forma optimă pentru partidele care contează cu adevărat”, notează cei de la , în timp ce jurnaliștii de la sunt de părere că „Fundașii centrali Ranieri și Drăgușin se achită bine de sarcini”.