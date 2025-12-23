Radu Drăgușin la Inter Milano!? Florin Manea a făcut anunțul: „S-ar putea să mă sune Cristi Chivu”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a revenit după accidentarea la genunchi și se află într-o formă fizică extraordinară. Următorul său obiectiv este să prindă cât mai multe minute de joc până în martie, atunci când România își va juca șansele la Campionatul Mondial din 2026. Românul s-ar putea transfera înapoi în Serie A, iar Inter Milano ar putea fi o variantă foarte bună.

Florin Manea a făcut anunțul: Radu Drăgușin nu ar refuza Italia. Ce a spus despre varianta Inter Milano

Radu Drăgușin este cel mai bun fundaș central al României, însă fotbalul l-a învățat în Italia, la Juventus. Crescut de „Bătrâna Doamnă”, primul sezon complet pentru o echipă de seniori l-a făcut în tricoul celor de la Genoa, de unde a fost cumpărat ulterior de Tottenham.

însă șansele sale să prindă minute sunt destul de mici, având în vedere și concurența foarte mare pe post. Florin Manea a dezvăluit că va urma să aibă o discuție cu clubul, iar apoi va lua o decizie cu privire la viitorul jucătorului. Manea a recunoscut că, momentan, nu a discutat nimic concret cu Fabio Paratici. Deoarece Cristi Chivu este în căutare de fundași centrali, agentul lui Drăgușin nu exclude această variantă și a declarat că așteaptă telefonul său dacă Radu va decide să plece sub formă de împrumut.

„Eu am ținut legătura cu Paratici, de la Fiorentina, de-aia s-a și speculat. Clubul nu vrea să-l vândă, nici măcar împrumut, dar o să ne mai gândim. Nu știu dacă interesul e real. Paratici l-a avut și la Juventus, l-a avut și la Tottenham, dar momentan nu m-a sunat să-mi zică că l-ar vrea. Așteptăm să vorbim și cu clubul.

Oferte ar fi, interese există. Există și din Anglia, dar un club mai mic decât Tottenham, așa că Italia ar fi cel mai bine. Poți să te duci la un club mai mare. Cu Cristi Chivu nu am vorbit nimic de el, dar știu că la vara caută fundași centrali. Vom decide împreună. Dacă el va vrea să aibă mai multe meciuri până în vară, vom anunța că suntem disponibili, atunci ar putea să mă sune și Cristi. El mai are 4 ani și jumătate cu Tottenham, dar această accidentare l-a ținut departe de fotbal 11 luni, deci nu mai poți să stai încă 7 luni pe bară. Trebuie să joci până la vară”, a declarat Florin Manea, la

Va juca Radu Drăgușin cu Turcia? Cum se simte după accidentare

După spusele lui Florin Manea, Radu Drăgușin s-a întors mult mai bun și mult mai puternic după accidentare. Agentul stoperului de la Tottenham este sigur că el va fi în echipa României pentru meciul cu Turcia din luna martie:

„Starea lui este foarte bună! L-am văzut la un amical, a jucat 90 de minute. Este mai puternic decât înainte. Mai rapid, mai mobil. El mi-a zis că o să fie mai bine, dar mă îndoiam. Deocamdată nu am luat nicio decizie, dar dacă numărul de meciuri care îi va fi alocat nu o să fie de ajuns, am putea lua în calcul și un împrumut. Cred că va juca cu Turcia 100%, nici nu se pune problema să nu joace. Măcar câteva meciuri să joace până atunci. Cu moralul el este întotdeauna la un nivel înalt. Nu a fost trecut pe lista de Champions League pentru că nu avea cum să joace”, a mai declarat Florin Manea, conform sursei citate anterior.

Florin Manea mai are jucători „pe țeavă”! Impresarul lui Radu Drăgușin pregătește o surpriză în mercato

Pe lângă Radu Drăgușin, care este nestemata din „portofoliul” său, Florin Manea se mai ocupă și de alți fotbaliști, atât români, cât și străini. Agentul a dezvăluit că în următoarele zile pregătește o surpriză, însă nu este vorba de Drăgușin, ci de alt fotbalist român:

„Pregătesc o surpriză în următoarele zile, nu este vorba despre Radu. Veți afla în câteva zile. Băiatul acela de la Fiorentina, Corduneanu, merge și el foarte bine. Am făcut o predicție ca va fi mai bun decât Radu. Mai e și Ianis Dobrescu la Genoa, care rămâne în ultimele șase luni, să vedem ce zice domnul Șucu”, a mai spus Florin Manea.