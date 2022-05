Radu Drăgușin lasă Italia pentru alt campionat de Top 5 al Europei. Câte milioane de euro se oferă pentru apărătorul de 20 de ani. „Am ofertă cu banii jos!”

Internaționalul român Radu Drăgușin este foarte aproape de un transfer important, anunță impresarul fotbalistului, care susține că are pe masă o ofertă concretă, de milioane de euro.

Ofertă de milioane dintr-un campionat top din Europa

La 20 de ani Radu Drăgușin se poate lăuda deja cu 20 de meciuri în Serie A. Sub contract cu Juventus Torino, apărătorul central a evoluat în acest sezon pentru Sampdoria și Salernitana.

La ultima echipă a ajuns la începutul acestui an, într-un moment extrem de dificil, când .

A adunat șapte meciuri, dintre care cinci ca titular, și a contribuit din plin la redresarea situației. În acest moment, cu o etapă înaintea finalului campionatului, Salernitana se situează pe locul 17, primul deasupra liniei roșii.

Evoluțiile sale au atras atenția cluburilor din campionatele importante ale Europei, iar impresarul lui, Florin Manea, susține că fotbalistul este foarte aproape de un transfer important, pe o sumă consistentă.

”Am o ofertă acum, de 8 milioane de euro. Nu spun echipa. Sunt 8 milioane de euro, banii jos. Nu pot spune nimic, dar e o țară puternică, din Top 5. Îl vor cluburi cu bani”, a spus Manea, pentru .

Florin Manea, atac direct la selecționerul Edi Iordănescu

Agentul lui Radu Drăgușin este nemulțumit de faptul că selecționerul Edi Iordănescu nu îl consideră pe apărătorul de 20 de ani o soluție pentru echipa națională.

Florin Manea i-a răspuns lui Iordănescu junior, după ce selecționerul a afirmat despre apărătorul de 20 de ani că nu a impresionat la antrenamente și că fotbalistul nu a arătat suficientă mobilitate în teren, atunci când a fost convocat pentru meciurile cu Israel și Grecia.

La primele acțiuni ale ”tricolorilor” sub conducerea lui Edi Iordănescu, fotbalistul Salernitanei a fost de seniori, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate și a debutat în partida contra Greciei 0-1.

”Juventus i-a dat bani ca să prelungească înțelegerea, Sampdoria l-a băgat, Salernitana l-a băgat. Toți sunt slabi, iar antrenorul care-l critică și spune că e imobil e deștept?

Înainte să semneze cu Juventus am avut 6 oferte scrise. Un scouter de la Monaco mi-a zis că România are un jucător care poate juca la nivel înalt. Acela e Drăgușin.

Are 19 ani, are timp să fie mai mobil. Radu știe ce are de făcut, sunt foarte mulțumit de el. La 19 ani are 20 de meciuri în Serie A”, a mai spus Florin Manea.

3,5 milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform transfermarkt