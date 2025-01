Radu Drăgușin le-a închis gura contestatarilor după Tottenham – Liverpool 1-0: ”Au fost multe voci care au zis că nu e de Premier League”

La o zi după disputarea partidei Tottenham – Liverpool 1-0, din , impresarul Florin Manea a vorbit la superlativ despre Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin, lăudat după prestația din Tottenham – Liverpool 1-0

Devenit cel mai scump fotbalist român după transferul la Spurs, internaționalul român nu a avut de fiecare dată cele mai bune evoluții, însă agentul său i-a luat apărarea și l-a comparat cu monștri sacri precum Giorgio Chiellini sau Virgil van Dijk.

”Și cu City a jucat foarte bine. Mă bucur pentru că au fost multe voci care au zis că nu e de Premier League. Dacă joci cu cei mai buni din lume la nivelul ăsta, nu ai cum să nu fii de Premier League.

E un jucător de top, un jucător tânăr. Chiellini la 22 de ani era în Serie B, Van Dijk era la Groningen. El are trei ani de seniori, dintre care unul în Serie B. Nu poți să zici că are o experiență wow, dar are niște calități deosebite pentru a face față la nivelul ăsta.

Eu mi-am făcut în cap un anumit număr de meciuri pentru anul acesta, pe care deja le-a depășit de mult. Fiecare meci pe care îl joacă îl ajută, el câștigă experiență și îi dă putere să se bată cu cei care vor reveni.

Nu are niciun moment în care să se îndoiască. A tras de el, a jucat și accidentat. Când joci cu Liverpool cu glezna umflată sau joci cu Newcastle după 3 zile în care ai avut febră 39, e clar că nu ești 100%”, a declarat Florin Manea, la emisiunea Fotbal Club de la .

Jurnaliștii englezi, încântați de Drăgușin

a avut numai cuvinte de laudă pentru Radu Drăgușin după evoluția avută în victoria cu Liverpool, i-au acordat note mari și l-au comparat cu legendarul fundaș al lui Chelsea, John Terry.

”Trent Alexander-Arnold trimite un voleu fără preluare spre colțul lung și lovește mingea atât de curat. Părea că va fi un gol, dar Radu Drăgușin se află în poziția perfectă pe linia porții și deviază! A salvat un gol gata făcut. Ce blocaj. Drăgușin se aruncă cu capul înainte la minge, în stilul John Terry. Curajos!”, a scris The Athletic.

”L-a forțat pe Alisson să aibă o intervenție în momentele dinainte ca Bentancur să părăsească terenul. A intervenit de pe linia porții la mingea lui Alexander-Arnold. O prezență de top în centrul apărării”, a notat și Football London.