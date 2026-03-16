Radu Drăgușin le-a spus totul britanicilor de la BBC despre situația explozivă de la Tottenham: ”Săptămâni grele!”

Radu Drăgușin a făcut o partidă solidă în fața lui Liverpool, însă echipa sa este în continuare sub amenințarea retrogradării din Premier League. Cum vede internaționalul român situația de la Tottenham.

După șase înfrângeri consecutive în toate competițiile, Tottenham era văzută victimă sigură în fața lui Liverpool, în meciul din etapa a 30-a. Însă, londonezii au făcut un meci peste așteptări, și le-a mai revenit culoarea în obraji.

La finalul întâlnirii de pe Anfield Road, Radu Drăgușin a vorbit despre situația extrem de grea a formației sale din ultimele săptămâni, însă s-a arătat încrezător că de acum înainte lucrurile vor intra pe un drum mult mai bun.

”Nu există puncte câștigate ușor în Premier League și astăzi (n.r. – duminică) s-a văzut asta. Venind aici, în deplasare, pe Anfield, știam că va fi un meci mai defensiv. Am primit un gol, dar nu aveam nimic de pierdut. Am continuat să muncim din greu, să alergăm și să credem până la final. Am rezistat, am gestionat bine partida, iar acest punct este extrem de important.

Au fost câteva săptămâni grele și ne-a lipsit acest sentiment. Trebuie doar să continuăm să construim, știm că putem face asta. Încrederea a fost destul de scăzută în ultimele săptămâni, dar astăzi ne simțim mai bine. În sfârșit, am obținut ceva după o performanță solidă”, a declarat Drăgușin, conform .

Promisiunea făcută de Drăgușin fanilor lui Tottenham

Internaționalul român a explicat că nu este deloc confortabil să schimbi antrenorul în timpul sezonului, însă a mărturisit că toții jucătorii vor face tot ce le stă în putință pentru a scoate echipa din criza existentă.

”Astăzi am arătat unele progrese, deoarece am fost solizi în defensivă și am primit foarte puține goluri, chiar dacă Liverpool este o echipă bună în atac. Este dificil să schimbi antrenorul în mijlocul sezonului. Este o abordare diferită. Eu, de fiecare dată când joc, vreau să-mi demonstrez valoarea pentru acest club.

Astăzi a fost prima dată când am jucat alături de Kevin (n.r. – Danso). Suntem un grup de jucători care dă totul, indiferent dacă joci sau nu, sau dacă joci doar cinci minute. De la cel mai tânăr la cel mai în vârstă, vrem să continuăm să luptăm pentru acest club”, a spus Radu Drăgușin.

Drăgușin i-a împărțit pe fanii lui Tottenham în două tabere

Înainte de startul duelului cu Liverpool, fanii lui Spurs l-au contestat vehement pe Radu Drăgușin în momentul în care au aflat că va fi titular. Însă, la final, după ce internaționalul român a făcut un joc bun și a avut o intervenție decisivă la ultima fază.

”Nu sunt cel mai mare fan al lui Drăgușin, dar trebuie să recunosc: continuă să faci ce faci. Blocaj excelent!”, ”Îmi cer scuze față de Danso și Drăgușin” sau ”Credit pentru Drăgușin și Danso. Amândoi au făcut lucrurile de bază foarte bine, spre deosebire de alți doi fundași centrali pe care i-aș putea menționa”, au scris suporterii londonezilor pe rețelele de socializare.

La fel de adevărat este că alții au continuat să-l critice pe internaționalul român. ”Richarlison a făcut un meci solid, dar serios acum: cine este scouter-ul care l-a adus pe Drăgușin? Pare complet depășit”, a comentat unul dintre ei.

”Drăgușin este foarte slab. Cu el în centrul apărării e normal ca Tottenham să treacă prin perioada asta” sau ”Drăgușin este cel mai amuzant fotbalist pe care l-am văzut vreodată. Nu-mi vine să cred că ne-am luptat cu Bayern pentru transferul lui”, au scris alți fani.