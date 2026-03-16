Sport

Radu Drăgușin le-a spus totul britanicilor de la BBC despre situația explozivă de la Tottenham: ”Săptămâni grele!”

Tottenham a luat un punct important pe terenul lui Liverpool, dar situația este în continuare dificilă. Ce a spus Radu Drăgușin după remiza de pe Anfield Road.
Traian Terzian
16.03.2026 | 12:20
Radu Dragusin lea spus totul britanicilor de la BBC despre situatia exploziva de la Tottenham Saptamani grele
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin. mărturii despre situația groaznică de la Tottenham. Sursă foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a făcut o partidă solidă în fața lui Liverpool, însă echipa sa este în continuare sub amenințarea retrogradării din Premier League. Cum vede internaționalul român situația de la Tottenham.

Situația de la Tottenham, comentată de Radu Drăgușin

După șase înfrângeri consecutive în toate competițiile, Tottenham era văzută victimă sigură în fața lui Liverpool, în meciul din etapa a 30-a. Însă, londonezii au făcut un meci peste așteptări, au scos un punct și le-a mai revenit culoarea în obraji.

ADVERTISEMENT

La finalul întâlnirii de pe Anfield Road, Radu Drăgușin a vorbit despre situația extrem de grea a formației sale din ultimele săptămâni, însă s-a arătat încrezător că de acum înainte lucrurile vor intra pe un drum mult mai bun.

”Nu există puncte câștigate ușor în Premier League și astăzi (n.r. – duminică) s-a văzut asta. Venind aici, în deplasare, pe Anfield, știam că va fi un meci mai defensiv. Am primit un gol, dar nu aveam nimic de pierdut. Am continuat să muncim din greu, să alergăm și să credem până la final. Am rezistat, am gestionat bine partida, iar acest punct este extrem de important.

ADVERTISEMENT
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Au fost câteva săptămâni grele și ne-a lipsit acest sentiment. Trebuie doar să continuăm să construim, știm că putem face asta. Încrederea a fost destul de scăzută în ultimele săptămâni, dar astăzi ne simțim mai bine. În sfârșit, am obținut ceva după o performanță solidă”, a declarat Drăgușin, conform BBC.

La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar...
Digisport.ro
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
ADVERTISEMENT

Promisiunea făcută de Drăgușin fanilor lui Tottenham

Internaționalul român a explicat că nu este deloc confortabil să schimbi antrenorul în timpul sezonului, însă a mărturisit că toții jucătorii vor face tot ce le stă în putință pentru a scoate echipa din criza existentă.

”Astăzi am arătat unele progrese, deoarece am fost solizi în defensivă și am primit foarte puține goluri, chiar dacă Liverpool este o echipă bună în atac. Este dificil să schimbi antrenorul în mijlocul sezonului. Este o abordare diferită. Eu, de fiecare dată când joc, vreau să-mi demonstrez valoarea pentru acest club.

ADVERTISEMENT

Astăzi a fost prima dată când am jucat alături de Kevin (n.r. – Danso). Suntem un grup de jucători care dă totul, indiferent dacă joci sau nu, sau dacă joci doar cinci minute. De la cel mai tânăr la cel mai în vârstă, vrem să continuăm să luptăm pentru acest club”, a spus Radu Drăgușin.

Drăgușin i-a împărțit pe fanii lui Tottenham în două tabere

Înainte de startul duelului cu Liverpool, fanii lui Spurs l-au contestat vehement pe Radu Drăgușin în momentul în care au aflat că va fi titular. Însă, la final, o parte din ei și-au schimbat părerea după ce internaționalul român a făcut un joc bun și a avut o intervenție decisivă la ultima fază.

”Nu sunt cel mai mare fan al lui Drăgușin, dar trebuie să recunosc: continuă să faci ce faci. Blocaj excelent!”, ”Îmi cer scuze față de Danso și Drăgușin” sau ”Credit pentru Drăgușin și Danso. Amândoi au făcut lucrurile de bază foarte bine, spre deosebire de alți doi fundași centrali pe care i-aș putea menționa”, au scris suporterii londonezilor pe rețelele de socializare.

La fel de adevărat este că alții au continuat să-l critice pe internaționalul român. ”Richarlison a făcut un meci solid, dar serios acum: cine este scouter-ul care l-a adus pe Drăgușin? Pare complet depășit”, a comentat unul dintre ei.

”Drăgușin este foarte slab. Cu el în centrul apărării e normal ca Tottenham să treacă prin perioada asta” sau ”Drăgușin este cel mai amuzant fotbalist pe care l-am văzut vreodată. Nu-mi vine să cred că ne-am luptat cu Bayern pentru transferul lui”, au scris alți fani.

Ironii la foc automat după FCSB – Metaloglobus 0-0. „Mirel Rădoi este Charalambous...
Fanatik
Ironii la foc automat după FCSB – Metaloglobus 0-0. „Mirel Rădoi este Charalambous 2! Marele romb a fost marele nimic!”. Exclusiv
„Am primit două telefoane, unul din străinătate”. Abia și-a dat demisia și are...
Fanatik
„Am primit două telefoane, unul din străinătate”. Abia și-a dat demisia și are ofertele pe masă. Exclusiv
Anunțul bombă al lui Gică Hagi, comentat în direct la Fanatik SuperLiga. ”Primul...
Fanatik
Anunțul bombă al lui Gică Hagi, comentat în direct la Fanatik SuperLiga. ”Primul pas să revină ca selecționer”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
