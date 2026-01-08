Radu Drăgușin, martor la scene teribile! Conflict între jucătorii lui Tottenham și suporteri. Video

Radu Drăgușin, rezervă neutilizată pentru Tottenham, a fost martorul unor imagini nedorite după fluierul final al partidei pe care echipa sa a jucat-o la Bournemouth.
Fanii trupei londoneze au răbufnit și le-au reproșat jucătorilor rezultatul final, iar o parte din aceștia au răspuns și de acolo până la un conflict a fost doar un pas. Joao Palhinha, Pedro Porro și Micky van de Ven s-au certat cu suporterii care au făcut deplasarea pentru partida cu Bournemouth și totul putea să escaladeze.
Fundașul olandez chiar i-a făcut semn unui fan să vină să se bată cu el, imagini care cu greu pot fi văzute la un asemenea nivel. În cele din urmă, fotbaliștii s-au dus la vestiare și forțele de ordine au reușit să calmeze spiritele înainte ca lucrurile să degenereze. De asemenea, nici Thomas Frank nu a scăpat de critici și a fost huiduit de către suporteri, care îl văd ca fiind unul dintre vinovați pentru rezultatele proaste.
🚨Tottenham Hotspur players Micky van de Ven, Pedro Porro & João Palhinha clashing with the travelling Tottenham Hotspur fans at full-time at the Vitality Stadium.
⚪️Spurs fans were also booing Thomas Frank.#THFC | #COYS | #TOTTENHAM | #SPURS | #BOUTOT
pic.twitter.com/vgYyvesrlT
— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) January 8, 2026
În vară, Daniel Levy a luat o decizie drastică și l-a schimbat pe Ange Postecoglou cu Thomas Frank, asta după ce sezonul trecut s-a încheiat cu o clasare pe locul 17 în Premier League. Tehnicianul australian a reușit să câștige finala Europa League, cu Manchester United, însă asta nu a putut să-l salveze.
Antrenorul danez, care a fost la Brentford în ultimii ani, era văzut drept un înlocuitor perfect. Calculele hârtiei însă nu au fost conforme cu realitatea și Frank a strâns, în 21 de meciuri, doar 27 de puncte și se află pe locul 14 cu Tottenham.
Radu Drăgușin nu este unul dintre oamenii importanți de la Tottenham, iar românul, revenit recent după aproape un an de absență, ar putea să schimbe echipa în această iarnă. Luat de la Genoa cu mari speranțe, fundașul central a avut și ghinion, iar accidentarea gravă suferită pare că i-a diminuat orice speranță de a se impune în primul 11.
Jucătorul lui Tottenham este însă în continuare un nume interesant pentru echipele din Italia. Recent s-a scris că Juventus ar putea forța transferul său, chiar din această iarnă, însă rămâne de văzut cum se vor derula lucrurile.