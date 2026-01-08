Radu Drăgușin, martor la scene teribile! Conflict între jucătorii lui Tottenham și suporteri. Video

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, rezervă neutilizată pentru Tottenham, a fost martorul unor imagini nedorite după fluierul final al partidei pe care echipa sa a jucat-o la Bournemouth.

Fanii trupei londoneze au răbufnit și le-au reproșat jucătorilor rezultatul final, iar o parte din aceștia au răspuns și de acolo până la un conflict a fost doar un pas. Joao Palhinha, Pedro Porro și Micky van de Ven s-au certat cu suporterii care au făcut deplasarea pentru partida cu Bournemouth și totul putea să escaladeze.

Fundașul olandez chiar i-a făcut semn unui fan să vină să se bată cu el, imagini care cu greu pot fi văzute la un asemenea nivel. În cele din urmă, fotbaliștii s-au dus la vestiare și forțele de ordine au reușit să calmeze spiritele înainte ca lucrurile să degenereze. De asemenea, nici Thomas Frank nu a scăpat de critici și a fost huiduit de către suporteri, care îl văd ca fiind unul dintre vinovați pentru rezultatele proaste.

🚨Tottenham Hotspur players Micky van de Ven, Pedro Porro & João Palhinha clashing with the travelling Tottenham Hotspur fans at full-time at the Vitality Stadium. ⚪️Spurs fans were also booing Thomas Frank. | | | |

Tottenham nu se regăsește sub comanda lui Thomas Frank

În vară, Daniel Levy a luat o decizie drastică și l-a schimbat pe Ange Postecoglou cu Thomas Frank, asta după ce sezonul trecut s-a încheiat cu o clasare pe locul 17 în Premier League. Tehnicianul australian a reușit să câștige finala Europa League, cu Manchester United, însă asta nu a putut să-l salveze.

Antrenorul danez, care a fost la Brentford în ultimii ani, era văzut drept un înlocuitor perfect. Calculele hârtiei însă nu au fost conforme cu realitatea și Frank a strâns, în 21 de meciuri, doar 27 de puncte și se află pe locul 14 cu Tottenham.

Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă

Radu Drăgușin nu este unul dintre oamenii importanți , iar românul, revenit recent după aproape un an de absență, ar putea să schimbe echipa în această iarnă. Luat de la Genoa cu mari speranțe, fundașul central a avut și ghinion, iar accidentarea gravă suferită pare că i-a diminuat orice speranță de a se impune în primul 11.

este însă în continuare un nume interesant pentru echipele din Italia. Recent s-a scris că Juventus ar putea forța transferul său, chiar din această iarnă, însă rămâne de văzut cum se vor derula lucrurile.