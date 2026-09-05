Cu Radu Drăgușin integralist, Fiorentina a înregistrat al 3-lea eșec consecutiv din actuala stagiune în Serie A, 1-2 pe Artemio Franchi împotriva celor de la Torino. Internaționalul român a pasat decisiv la golul de 1-0 al gazdelor, marcat de Mateo Pellegrino, însă apoi, trupa lui Fabio Grosso a pierdut controlul partidei și s-a văzut învinsă din nou. Vezi pe FANATIK ce au scris jurnaliștii italieni despre Radu Drăgușin și notele obținute de acesta.
După evoluțiile modeste din primele două etape ale campionatului italian, Radu Drăgușin a reușit să facă un meci ceva mai bun pentru Fiorentina în duelul cu Torino. Pe lângă intervențiile bune din defensivă pe care le-a avut în primele 45 de minute, stoperul român a ieșit în evidență și la unicul gol al echipei lui Fabio Grosso, acesta fiind omul cu pasa decisivă. Ulterior însă, gruparea de pe Artemio Franchi s-a prăbușit, iar în cele din urmă a înregistrat un nou eșec. Drăgușin nu a fost vinovat direct la golul care a decis soarta partidei, dar putea fi mai implicat în acea fază, notează presa din Italia, care i-a acordat, la unison, nota 5,5.
„Drăgușin a trecut prin câteva momente de nesiguranță, dar, per ansamblu, s-a descurcat bine pe parcursul primei reprize. În repriză a două, apărarea a fost pedepsită de un șut de la distanță și apoi de centrarea din partea dreaptă, unde fundașul român a fost absent. Nota: 5,5”, au scris cei de la firenzeviola.it.
O părere similară au avut și jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb: „Puțin mai bine față de primele două jocuri, dar pentru acest lucru nu a fost nevoie de un efort considerabil. Chiar și așa, Radu Drăgușin este încă foarte departe de o prestație suficientă. 5,5”. Tot 5,5 i-a acordat și Goal.com.
În urmă rezultatului înregistrat sâmbătă după-amiază, Fiorentina a rămas fără niciun punct în actuala stagiune internă, ocupând ultimul loc în Serie A după primele trei etape, cu un golaveraj de 1-9 (-8). Într-o situație similară se află și Genoa lui Dan Șucu, echipa de pe penultima poziție. „Grifonul” are tot trei înfrângeri în acest debut de sezon, dar golaverajul este ceva mai bun, 1-7 (-6).
În etapa viitoare din Italia, Radu Drăgușin și Fiorentina vor da piept cu cei de la Veneția, o echipă nou-promovată în Serie A, care este și ea în căutarea primelor puncte. Totuși, echipa pregătită de Giovanni Stroppa ar putea realiza acest lucru în runda a 3-a, pe terenul lui Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea, duminică, 6 septembrie.