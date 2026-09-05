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Cu Radu Drăgușin integralist, din actuala stagiune în Serie A, 1-2 pe Artemio Franchi împotriva celor de la Torino. Internaționalul român a pasat decisiv la golul de 1-0 al gazdelor, marcat de Mateo Pellegrino, însă apoi, trupa lui Fabio Grosso a pierdut controlul partidei și s-a văzut învinsă din nou. Vezi pe FANATIK ce au scris jurnaliștii italieni despre Radu Drăgușin și notele obținute de acesta.

Radu Drăgușin, nota 5,5 in presa italiană după Fiorentina – Torino 1-2!

După evoluțiile modeste din primele două etape ale campionatului italian, Radu Drăgușin a reușit să facă un meci ceva mai bun pentru Fiorentina în duelul cu Torino. Pe lângă intervențiile bune din defensivă pe care le-a avut în primele 45 de minute, stoperul român a ieșit în evidență și la unicul gol al echipei lui Fabio Grosso, acesta fiind omul cu pasa decisivă. Ulterior însă, gruparea de pe Artemio Franchi s-a prăbușit, iar în cele din urmă a înregistrat un nou eșec. Drăgușin nu a fost vinovat direct la golul care a decis soarta partidei, dar putea fi mai implicat în acea fază, notează presa din Italia, care i-a acordat, la unison, nota 5,5.

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„Drăgușin a trecut prin câteva momente de nesiguranță, dar, per ansamblu, s-a descurcat bine pe parcursul primei reprize. În repriză a două, apărarea a fost pedepsită de un șut de la distanță și apoi de centrarea din partea dreaptă, unde fundașul român a fost absent. Nota: 5,5”, au scris cei de la firenzeviola.it.

O părere similară au avut și jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb: „Puțin mai bine față de primele două jocuri, dar pentru acest lucru nu a fost nevoie de un efort considerabil. Chiar și așa, Radu Drăgușin este încă foarte departe de o prestație suficientă. 5,5”. Tot 5,5 i-a acordat și Goal.com.

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Radu Drăgușin și Fiorentina sunt ultimii în Serie A!

În urmă rezultatului înregistrat sâmbătă după-amiază, Fiorentina a rămas fără niciun punct în actuala stagiune internă, ocupând ultimul loc în Serie A după primele trei etape, cu un golaveraj de 1-9 (-8). Într-o situație similară se află și Genoa lui Dan Șucu, echipa de pe penultima poziție. „Grifonul” are tot trei înfrângeri în acest debut de sezon, dar golaverajul este ceva mai bun, 1-7 (-6).

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În etapa viitoare din Italia, Radu Drăgușin și Fiorentina vor da piept cu cei de la Veneția, o echipă nou-promovată în Serie A, care este și ea în căutarea primelor puncte. Totuși, echipa pregătită de Giovanni Stroppa ar putea realiza acest lucru în runda a 3-a, pe terenul lui Frosinone, echipa lui , duminică, 6 septembrie.