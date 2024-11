Radu Drăgușin, noul căpitan al României? Propunerea pentru Mircea Lucescu: ”Stanciu mi-a spus că are calități de lider”

Radu Drăgușin (22 de ani) este văzut de impresarul său, Florin Manea, drept viitorul căpitan al naționalei României. Manea a transmis despre jucătorul pe care îl reprezintă că are calitățile necesare pentru a purta banderola primei reprezentative.

Radu Drăgușin, văzut de Florin Manea ca viitorul căpitan al României

Manea a spus că fundașul central al lui Tottenham are un comportament exemplar în afara terenului. Agentul a subliniat despre jucătorul său, de asemenea, că este singurul fotbalist român care evoluează în Premier League.

Totuși, impresarul a admis că Radu Drăgușin este în momentul de față un jucător tânăr. Prin urmare, în opinia sa, selecționerul Mircea Lucescu are la dispoziție suficient timp pentru a-l desemna pe Drăgușin să fie liderul naționalei.

Inclusiv Nicolae Stanciu, purtătorul actual al banderolei primei reprezentative, i-a confirmat lui Florin Manea, conform spuselor agentului, că Radu Drăgușin are calități pentru a fi căpitan.

”Eu am spus-o demult (n.r.- că Radu Drăgușin este viitorul căpitan al României). Eu o așa o văd. E un băiat serios, care nu are excese în afara terenului. Eu cred că da. Am vorbit cu Stanciu și mi-a spus că are calități de lider.

Eu cred că are timp să devină căpitan. Eu zic că ne reprezintă frumos la un nivel înalt. Are timp Mircea Lucescu să îl aleagă căpitan”, a declarat Florin Manea, la emisiunea .

Perioadă bună pentru Radu Drăgușin la Tottenham

Radu Drăgușin traversează o perioadă bună la Tottenham. Internaționalul român a fost integralist în ultimele două meciuri oficiale ale grupării nord-londoneze.

Drăgușin a evoluat în din Premier League, respectiv în din Cupa Ligii Angliei. Românul a reușit să profite de accidentarea titularului Micky van de Ven. În ambele partide a jucat bine și a demonstrat că poate fi oricând o opțiune valabilă pentru Ange Postecoglou.

Pentru România urmează ultimele două partide din Liga Națiunilor. Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta pe Arena Națională Kosovo (vineri, 15 noiembrie) și Cipru (luni, 18 noiembrie). Drăgușin pe lista preliminară a stranierilor.