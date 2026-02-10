Sport

Radu Drăgușin nu a primit notă de trecere după Tottenham – Newcastle 1-2. Presa londoneză nu a avut milă de român: „Depășit prea ușor”

Conform presei londoneze, Radu Drăgușin a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren. Ce au scris englezii despre internaționalul român și ce notă a primit după Tottenham - Newcastle 1-2
Ciprian Păvăleanu
11.02.2026 | 00:37
Ce a scris presa din Anglia despre prestația lui Radu Drăgușin din Tottenham - Newcastle. Foto: Hepta.ro
Radu Drăgușin a bifat al doilea său meci din postură de titular pentru Tottenham în acest sezon. Internaționalul român a fost integralist în meciul cu Newcastle, însă a fost notat de presa londoneză cu cel mai mic calificativ. Doar unul dintre coechipierii săi a mai primit aceeași notă.

Ce notă a primit Radu Drăgușin după Tottenham – Newcastle și ce au scris englezii despre el

Thomas Frank nu mai are multe zile pe banca tehnică a lui Tottenham, iar unul dintre motivele principale este degringolada din defensiva formației londoneze. Adversarii au prea multe ocazii la poarta lui Vicario, iar defensiva nu reușește să dea siguranță în joc.

Marți, în Tottenham – Newcastle, Radu Drăgușin a fost integralist, însă presa londoneză l-a notat ca fiind unul dintre cei mai slabi jucători ai lui Spurs. Internaționalul român nu a primit notă de trecere, iar cei de la Football London au scris despre el că este depășit mult prea ușor de viteziștii din Premier League.

„A oferit o lovitură liberă inutilă care a condus la golul marcat de cei de la Newcastle în prelungirile primei reprize. Este depășit mult prea ușor de atacanții adverși”, au notat londonezii, care i-au oferit calificativul 4.

Doar Yves Bissouma a mai primit nota 4 din tabăra lui Tottenham, în timp ce Micky van de Ven, colegul lui Radu Drăgușin din centrul defensivei, a primit de la aceeași publicație nota 6.

Ce spunea Thomas Frank despre Drăgușin înaintea partidei

Radu Drăgușin este titular la Tottenham datorită unei conjuncturi favorabile. Deoarece Cristian Romero, campion mondial cu Argentina, este suspendat timp de patru etape, iar Kevin Danso este accidentat, Thomas Frank s-a văzut nevoit să-l folosească în centrul apărării pe internaționalul român.

Această perioadă a venit foarte bine pentru Drăgușin, care părea că riscă să nu prindă deloc minute până la barajul României cu Turcia. Chiar dacă, în teorie, Radu este a patra variantă de stoper pentru Tottenham, Thomas Frank a vorbit foarte frumos despre fundașul român înaintea partidei cu Newcastle United.

„Cred că a făcut o revenire spectaculoasă și a arătat foarte bine în cele două meciuri în care a jucat. Arată foarte puternic și îmi place asta. Cred că este foarte bun ca și fundaș. Este mereu alert. Îmi place felul în care se mișcă, felul în care anticipează diferite situații, felul în care încearcă să facă exact ceea ce trebuie. Este bun și competitiv din orice punct de vedere. Este bine, este puternic și este gata să o demonstreze din nou mâine”, spunea Thomas Frank despre Drăgușin înaintea partidei cu Newcastle.

