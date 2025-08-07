Radu Drăgușin, oprit pe stradă de fanii lui Tottenham: „Au fost incredibili. Asta mi-au spus”

Radu Drăgușin s-a accidentat grav la genunchi în meciul dintre Tottenham și Elfsborg, desfășurat pe 30 ianuarie. Fundașul român este aproape de revenirea pe teren, iar acesta a vorbit despre lunga sa absență într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului londonez.

Radu Drăgușin, declarație surprinzătoare despre accidentarea la genunchi

înainte de startul noului sezon, iar cu această ocazie, apărătorul a oferit un interviu pentru . Drăgușin a vorbit despre accidentarea suferită la începutul anului.

„Cred că accidentarea a schimbat modul în care văd fotbalul. A fost prima mea accidentare, așadar a reprezentat o schimbare importantă. A trebuit să învăț să trăiesc cu ea și să mă antrenez cu ea, dar cred că m-a schimbat într-un mod pozitiv – mi-a oferit o altă perspectivă.

A trebuit să învăț cum să merg din nou. Am folosit cârje, genunchiul era foarte rigid după operație. A fost un proces lung, dar odată ce am început să merg normal din nou, a devenit o experiență pozitivă. Pot spune că mi-a plăcut, pentru că ai nevoie de o mentalitate pozitivă, să accepți accidentarea, deși este cel mai dureros aspect al sportului.

Toți cei din staff, dar și jucătorii, m-au ajutat foarte mult. Au încercat tot timpul să fie aproape de mine, să nu mă facă să mă simt singur. Deși aveam un program diferit, au făcut eforturi. Iar fanii au fost incredibili – atât în mediul online, cât și fizic. Oamenii m-au oprit pe stradă și mi-au spus ‘Așteptăm cu nerăbdare să revii’. M-a ajutat cu adevărat”, a declarat internaționalul român.

Cum a urmărit Radu Drăgușin finala Europa League

Radu Drăgușin nu a putut să evolueze în finala Europa League, câștigată de Tottenham cu 1-0 contra lui Manchester United, dar a fost prezent la Bilbao alături de colegii săi, pe care i-a susținut din tribună. „A fost pentru prima dată când am revenit alături de grup pentru un meci.

Am călătorit cu băieții, am fost cu ei din nou… chiar mi-a lipsit acel sentiment, să fiu parte din echipă şi să simt emoţiile din vestiar. A fost un meci important – nu am stat jos o secundă! Am fost în picioare pe tot parcursul meciului, am trăit toate momentele.

A trebuit să mă adaptez. Să nu fiu nici măcar pe bancă, doar în tribună – este un mod diferit de a trăi sportul. Dar mi-a reamintit că toată munca pe care o depun va merita. Pentru că atunci când ești accidentat, îți trec prin cap gânduri negative – dar când am fost acolo mi-am reamintit că, la final, totul va merita”, a transmis fundașul pentru sursa menționată.

Ce a declarat Radu Drăguşin despre noul său antrenor, Thomas Frank

Deşi a cucerit trofeul Europa League, primul triumf al lui Tottenham după 17 ani de „secetă”, . În locul său, conducerea lui Tottenham l-a numit pe Thomas Frank, care a activat în ultimii șapte ani la Brentford.

Radu Drăgușin a vorbit despre schimbările aduse la echipă de tehnicianul danez. „Am luat parte la toate ședințele cu echipa – cele tactice, la tot ceea ce el și staff-ul lui doresc să construiască. Cred că m-a ajutat foarte mult să-i înțeleg ideile, principiile și tactica pe care dorește să o implementeze la echipă.

Ca jucător, trebuie să te adaptezi la cerințele antrenorului. Dar, sincer, îmi doresc doar să revin pe gazon și să mă antrenez din nou alături de băieți. Abia aștept să revin. Am muncit mult, atât pe teren, cât și în afara lui”, a afirmat apărătorul.