Sport

Radu Drăgușin, out de la Tottenham!? De Zerbi a făcut mutarea care nu lasă loc de interpretări

Radu Drăgușin a primit o veste proastă în plin mercato. Fundașul român ar putea avea zilele numărate la Tottenham, după ce Roberto De Zerbi a hotărât să își aducă preferatul, care joacă acum la CM 2026
Cristian Măciucă
16.06.2026 | 21:45
Radu Dragusin out de la Tottenham De Zerbi a facut mutarea care nu lasa loc de interpretari
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Radu Drăgușin, out de la Tottenham!? De Zerbi a făcut mutarea care nu lasă loc de interpretări. FOTO: Fanatik
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Radu Drăgușin (24 de ani) mai are contract cu Tottenham până în 2030, dar ar putea avea șanse infime să mai joace pentru Spurs. Roberto De Zerbi (47 de ani), noul antrenor al londonezilor, își aduce feblețea de la Brighton, care joacă pe post cu stoperul român.

Veste proastă pentru Radu Drăgușin! De Zerbi își aduce la Tottenham favoritul de la Brighton

Tottenham nu este prima echipă din Premier League din CV-ul lui Roberto De Zerbi. Înainte de experiența Marseille (2024-2026), tehnicianul italian a fost manager la Brighton & Hove Albion (2022-2024). Acolo l-a avut elev pe Jean Paul van Hecke (26 de ani) și care vine acum la Tottenham. Olandezul, prezent la CM 2026 cu „Portocala mecanică” evoluează pe postul de fundaș central, la fel ca Radu Drăgușin.

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Presa din Anglia scrie că Tottenham s-a înțeles cu Brighton pentru transferul lui van Hecke, care va costa nu mai puțin de 60.000.000 de euro. Batavul mai are un an de contract cu Brighton și a primit o nouă propunere de prelungire, dar își dorește să lucreze din nou cu De Zerbi. Cei doi au colaborat excelent, van Hecke jucând nu mai puțin de 50 de meciuri sub comanda antrenorului italian, în sezonul 2023-2024.

La Campionatul Mondial, Jean Paul van Hecke a fost integralist în primul meci din Grupa F, acolo unde naționala Olandei a debutat cu o remiză, scor 2-2, cu reprezentativa Japoniei. El a făcut pereche în centrul apărării cu căpitanul Virgil van Dijk, cei doi fiind flancați de Dezel Dumfries și de Micky van de Ven. Dacă se va face transferul, van Hecke și van de Ven vor fi colegi și la Tottenham.

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Ce transferi a mai făcut Tottenham în acest mercato

Cum un rău nu vine niciodată singur, până să vină Jean Paul van Hecke, Tottenham i-a mai adus lui Radu Drăgușin un contracandidat de post. În această vară, Spurs l-a legitimat pe Marco Senesi, liber de contract după despărțirea de Bournemouth. Pe lângă fundașul central argentinian, londonezii i l-au adus lui De Zerbi și pe Andy Robertson, care a plecat după nouă ani de la Liverpool.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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