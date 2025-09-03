Sport

Radu Drăgușin, OUT din lotul lui Tottenham! Decizia de ultim moment anunțată de club

Tottenham a luat o decizie surprinzătoare cu privire la fundașul român Radu Drăgușin, care se apropie de revenirea pe gazon după accidentarea gravă suferită la începutul anului.
Bogdan Mariș
03.09.2025 | 20:14
Radu Dragusin OUT din lotul lui Tottenham Decizia de ultim moment anuntata de club
Tottenham a luat o decizie surprinzătoare cu privire la Radu Drăgușin. FOTO: Hepta

Accidentat în ianuarie, în meciul din Europa League dintre Tottenham și Elfsborg, Radu Drăgușin se apropie de revenirea pe gazon, după cum a anunțat chiar tehnicianul lui Spurs, Thomas Frank. În acest context, londonezii au făcut un anunț surprinzător cu privire la fundașul român.

Radu Drăgușin, exclus din lotul lui Tottenham

Radu Drăgușin a fost exclus de antrenorul Thomas Frank din lotul pentru faza ligii din UEFA Champions League, conform The Spurs Express. De pe lista trimisă la UEFA de gruparea engleză lipsesc și alți cinci jucători: Mathys Tel, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski și Kota Takai, ultimii trei fiind de asemenea accidentați.

Conform Football London, Spurs a numit doar 22 de jucători în lotul pentru Liga Campionilor, din maximul permis de 25, deoarece nu are destui fotbaliști crescuți în academie, singurul astfel de jucător fiind al treilea portar al echipei, Brandon Austin. În absența lui Radu Drăgușin, Thomas Frank se va baza pe alți trei fundași centrali: Romero, van de Ven și Danso.

Lotul trimis de Tottenham la UEFA:

  • Portari: Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin.
  • Fundași: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies, Micky van de Ven.
  • Mijlocași: Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur.
  • Atacanți: Richarlison, Dominic Solanke, Randal Kolo Muani

Știre în curs de actualizare

