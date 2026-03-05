Sport

Radu Drăgușin, OUT la Tottenham – Crystal Palace! Motivul pentru care românul nu e în lot

Radu Drăgușin nu se află nici măcar pe foaia de joc pentru Tottenham în meciul de Premier League cu Crystal Palace! Care este motivul pentru care internaționalul român a fost lăsat în afara lotului de Igor Tudor
Ciprian Păvăleanu
05.03.2026 | 21:19
Radu Dragusin OUT la Tottenham Crystal Palace Motivul pentru care romanul nu e in lot
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin lipsește din lotul lui Tottenham pentru meciul cu Crystal Palace! Care este motivul. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Deși Cristian Romero nu a revenit în lot, Radu Drăgușin nu se află pe foaia de joc pentru meciul dintre Tottenham și Crystal Palace. Danso și van de Ven vor juca în centrul defensivei, în timp ce românul este absent. Motivul este unul de-a dreptul curios: Drăgușin nu poate juca din cauza faptului că regulamentul din Premier League i-o interzice.

Motivul incredibil pentru care Radu Drăgușin este absent în Tottenham – Crystal Palace

Tottenham a fost măcinată de diverse absențe în defensivă în ultimii doi ani, însă de această dată regulamentul le-a dat o lovitură dură. Radu Drăgușin a suferit o lovitură la cap în ultimul meci de campionat și a cerut schimbarea în minutul 89.

ADVERTISEMENT

Conform Pro Sport, regulamentul din fotbalul englez interzice jucătorilor să revină pe teren mai devreme de cinci zile de la momentul loviturii. Astfel, Radu Drăgușin trebuie să stea în repaus timp de cinci zile, chiar dacă el se simte apt de joc. Stoperul român nu s-a antrenat în ultimele trei zile, iar primul antrenament l-a făcut abia astăzi, sub monitorizarea atentă a staffului medical al echipei.

Situație critică la Tottenham! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin în cazul unei retrogradări

La fel ca în sezonul precedent, Tottenham se luptă în subsolul clasamentului în Premier League. De această dată, londonezii sunt mult mai aproape de zona roșie decât erau în stagiunea precedentă, când diferența dintre cele trei retrogradate și prima echipă deasupra liniei era mai mare de zece puncte.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

În acest moment, echipa lui Radu Drăgușin se află la un singur punct de locurile de retrogradare. Dacă Wolves și Burnley par că deja nu mai au șanse, pentru evitarea ultimului loc retrogradabil se luptă patru echipe în acest moment. West Ham, Nottingham Forest, Tottenham și Leeds sunt despărțite de doar trei puncte în clasament și orice înfrângere de aici înainte le poate aduce mai aproape de Championship.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Tottenham s-a asigurat pentru o astfel de situație, iar în contractele jucătorilor este stipulată o clauză ce ar face ca salariile lor să se reducă cu 50% în cazul unei retrogradări. Radu Drăgușin mai are contract cu Spurs până în 2030, ceea ce înseamnă că va trebui să joace în a doua divizie din Anglia în cazul acestui scenariu.

Dinamo București – Kolstad 33-23 în etapa a 13-a din Liga Campionilor la...
Fanatik
Dinamo București – Kolstad 33-23 în etapa a 13-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii”, victorie la scor în penultimul meci din grupe!
Ghinion teribil! Visa să revină la naționala României, dar s-a accidentat în minutul...
Fanatik
Ghinion teribil! Visa să revină la naționala României, dar s-a accidentat în minutul 18 și a fost schimbat
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Echipele de start în Tottenham...
Fanatik
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Echipele de start în Tottenham – Crystal Palace. Radu Drăgușin nu se află în lot
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Conducătorul care l-a lăsat cu ochii în soare pe Marius Lăcătuș: 'M-am dus,...
iamsport.ro
Conducătorul care l-a lăsat cu ochii în soare pe Marius Lăcătuș: 'M-am dus, el era la golf!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!