Radu Drăgușin, OUT la Tottenham – Crystal Palace! Motivul pentru care românul nu e în lot

Deși Cristian Romero nu a revenit în lot, Radu Drăgușin nu se află pe foaia de joc pentru meciul dintre Tottenham și Crystal Palace. Danso și van de Ven vor juca în centrul defensivei, în timp ce românul este absent. Motivul este unul de-a dreptul curios: Drăgușin nu poate juca din cauza faptului că regulamentul din Premier League i-o interzice.

Motivul incredibil pentru care Radu Drăgușin este absent în Tottenham – Crystal Palace

Tottenham a fost măcinată de diverse absențe în defensivă în ultimii doi ani, însă de această dată regulamentul le-a dat o lovitură dură. Radu Drăgușin a suferit o lovitură la cap în ultimul meci de campionat și a cerut schimbarea în minutul 89.

Conform , regulamentul din fotbalul englez interzice jucătorilor să revină pe teren mai devreme de cinci zile de la momentul loviturii. chiar dacă el se simte apt de joc. Stoperul român nu s-a antrenat în ultimele trei zile, iar primul antrenament l-a făcut abia astăzi, sub monitorizarea atentă a staffului medical al echipei.

Situație critică la Tottenham! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin în cazul unei retrogradări

La fel ca în sezonul precedent, Tottenham se luptă în subsolul clasamentului în Premier League. De această dată, londonezii sunt mult mai aproape de zona roșie decât erau în stagiunea precedentă, când diferența dintre cele trei retrogradate și prima echipă deasupra liniei era mai mare de zece puncte.

În acest moment, echipa lui Radu Drăgușin se află la un singur punct de locurile de retrogradare. Dacă Wolves și Burnley par că deja nu mai au șanse, pentru evitarea ultimului loc retrogradabil se luptă patru echipe în acest moment. West Ham, Nottingham Forest, Tottenham și Leeds sunt despărțite de doar trei puncte în clasament și orice înfrângere de aici înainte le poate aduce mai aproape de Championship.

Tottenham s-a asigurat pentru o astfel de situație, iar în contractele jucătorilor . Radu Drăgușin mai are contract cu Spurs până în 2030, ceea ce înseamnă că va trebui să joace în a doua divizie din Anglia în cazul acestui scenariu.