Radu Drăgușin, OUT? Planurile lui De Zerbi sunt clare după ce a salvat-o pe Tottenham de la retrogradare

Roberto De Zerbi (46 de ani) are meritul de a o fi salvat pe Tottenham de la retrogradare, în detrimentul lui West Ham, care a picat în Championship. Italianul va continua la Londra și vrea să facă o echipă de top, așa cum Spurs obișnuia să fie în urmă cu câțiva ani, când a jucat chiar și o finală de Liga Campionilor. Deși nu plănuiește să schimbe lotul din temelii, Radu Drăgușin ar putea să nu mai intre în calculele tehnicianului.

Ce plănuiește Roberto De Zerbi la Tottenham și de ce Radu Drăgușin nu pare să mai aibă viitor la Spurs

Roberto De Zerbi a venit la Tottenham într-o perioadă critică. Fostul jucător al lui CFR Cluj, actual antrenor al lui Spurs, a riscat să preia o echipă aflată pe marginea prăpastiei și să încerce să o salveze in extremis. Decizia sa s-a dovedit a fi înțeleaptă, iar acum londonezii se pregătesc de un nou sezon în Premier League, însă nu oricum. Italianul dorește să aducă întăriri la echipă. Chiar dacă nu va face o restructurare din temelii, el vrea să transfere jucători de top.

De Zerbi pregătește un sistem cu trei fundași centrali, iar pentru acest lucru își dorește cinci stoperi. Dacă Romero va pleca la Atletico Madrid, așa cum se speculează, pe postul de fundaș central-stânga va juca Micky van de Ven, iar ca alternativă va veni Luka Vuskovic, noua senzație din defensiva Croației. În vârstă de doar 19 ani, el a fost împrumutat în Bundesliga, la Hamburg, și a făcut un sezon de excpeție, iar cota sa a explodat până la 60.000.000 de euro.

Pe postul de fundaș central-dreapta ar veni Mexence Lacroix, fotbalist al lui Palace dorit cu insistență de De Zerbi, iar ca alternativă l-ar avea pe Kevin Danso, în timp ce în centru Tottenham îl va aduce pe argentinianul Marco Senesi, care a făcut un sezon bun la Bournemouth, însă va părăsi „cireșele” din postură de jucător liber de contract. Astfel, Drăgușin nu și-ar mai găsi locul în acest lot și ar risca să prindă minute foarte puține spre deloc dacă ar decide să rămână.

Câte minute a jucat Radu Drăgușin sub comanda lui Roberto De Zerbi

Odată cu revenirea din accidentare a lui Micky van de Ven și Christian Romero, Radu Drăgușin a avut tot mai puține șanse la Tottenham, iar Roberto De Zerbi l-a introdus pe teren doar în două meciuri din întreg mandatul său.

Acest lucru sugerează că De Zerbi nu îl vede ca pe o variantă, chiar dacă italianul îl place ca om. „A fost extraordinar. Nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar”, spunea tehnicianul italian despre Radu Drăgușin, care mai are contract cu Tottenham până în 2030. În această vară el fie ar putea fi împrumutat, fie va fi cedat definitiv dacă londonezii primesc suma dorită.

Unde ar putea ajunge Radu Drăgușin în sezonul viitor

Conform informațiilor FANATIK, de una dintre echipele de top ale campionatului. Este vorba de RB Leipzig, echipă obișnuită cu Liga Campionilor și care a terminat pe podium în ultimul sezon din campionatul Germaniei. Nemții sunt gata să plătească 20 de milioane de euro în schimbul său.

Florin Manea a vorbit în trecut despre discuțiile cu nemții, iar de curând a fost în vizită pentru a vedea condițiile clubului. Acest lucru s-a întâmplat la meciul de acasă cu Union Berlin din 18 aprilie, partidă câștigată de gazde cu scorul de 3-1. Impresarul lui Radu Drăgușin a rămas impresionat, iar aceasta ar putea fi o variantă pentru următorul pas în carieră al internaționalului român. În acest moment, pe posturile de stoperi la Leipzig evoluează maghiarul Willy Orban, legendă a clubului, și francezul Castello Lukeba, cotat la 45 de milioane de euro, însă care ar putea ajunge la Arsenal.