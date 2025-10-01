Radu Drăgușin, pas important în viață. A cerut-o de soție pe Ioana Stan într-o atmosferă de vis. Foto

Radu Drăgușin și Ioana Stan formează un cuplu încă din perioada pandemiei, iar frumoasa brunetă l-a urmat peste tot pe fundașul naționalei. Jucătorul lui Tottenham s-a convins că ea este aleasa inimii și a cerut-o de soție.
Aflat încă în perioada de recuperare după teribila accidentare suferită în luna ianuarie, Radu Drăgușin a profitat din plin de zilele mai puțin încărcate pe care le are și i-a făcut o surpriză uriașă iubitei sale.
Într-o atmosferă cu adevărat specială, pe un balcon plin de lumânări și trandafiri albi, internaționalul român a îngenuncheat în fața partenerei sale și a cerut-o în căsătorie cu un superb inel. Cei doi îndrăgostiți au fost îmbrăcați în negru.
Extrem de încântat de moment, Radu Drăgușin a urcat câteva fotografii pe rețelele de socializare. ”Tu. Eu. Întotdeauna”, a fost mesajul postat de fundașul naționalei României pe contul de Instagram, la care a adăugat și o inimă.
Postarea jucătorului de la Tottenham a devenit imediat virală, adunând aproape 50.000 de aprecieri într-o singură oră. Au curs și mesajele de felicitare, unele dintre ele de la persoane apropiate lui Drăgușin.
Denis Drăguș, coechipierul său de la prima reprezentativă, i-a lăsat câteva inimioare la comentariu, ”Felicitări, frate”, a fost mesajul fostului său coleg de la Genoa, Filippo Melegoni, în timp ce tatăl jucătorului a scris: ”Felicitări frumoșii lui tata!!!”.
Vestea a ajuns imediat și la urechile fanilor lui Tottenham Hotspur, care au ținut să-l felicite pe fundașul român. ”Felicitări lui Radu Drăgușin și partenerei sale Ioana pentru logodnă”, au scris aceștia în mediul online.
Deși este împreună cu Ioana Stan de mai bine de 4 ani, fotbalistul lui Tottenham nu a încetat niciun moment să-și arate dragostea. Deși este un tip spontan și îi place să-și surprindă partenera, Drăgușin are și o constantă în relație.
Ioana Stan a dezvăluit că în fiecare lună, fără excepție, iubitul său îi aduce flori. Și dacă cei doi se află la distanță unul de celălalt, fotbalistul găsește întotdeauna o metodă pentru ca buchetul să ajungă și la jumătatea sa.
Ioana Stan provine dintr-o familie cu o situație financiară foarte bună și a urmat cursurile Facultății de Arhitectură din București. În ultimii ani, ea și-a împărțit viața între studii și drumurile în străinătate pentru a fi alături de Radu Drăgușin.
Deși este o prezență discretă în viața publică și nu își dorește să aibă asupra sa luminile reflectoarelor, frumoasa parteneră a internaționalului român este extrem de activă pe Instagram, acolo unde are peste 26.000 de urmăritori.