Radu Drăgușin, pas important în viață. A cerut-o de soție pe Ioana Stan într-o atmosferă de vis. Foto

Radu Drăgușin și Ioana Stan formează un cuplu încă din perioada pandemiei, iar frumoasa brunetă l-a urmat peste tot pe fundașul naționalei. Jucătorul lui Tottenham s-a convins că ea este aleasa inimii și a cerut-o de soție.

ADVERTISEMENT

Ioana Stan, cerută de soție de Radu Drăgușin

suferită în luna ianuarie, Radu Drăgușin a profitat din plin de zilele mai puțin încărcate pe care le are și i-a făcut o surpriză uriașă iubitei sale.

Într-o atmosferă cu adevărat specială, pe un balcon plin de lumânări și trandafiri albi, internaționalul român a îngenuncheat în fața partenerei sale și a cerut-o în căsătorie cu un superb inel. Cei doi îndrăgostiți au fost îmbrăcați în negru.

ADVERTISEMENT

Extrem de încântat de moment, Radu Drăgușin a urcat câteva fotografii pe rețelele de socializare. ”Tu. Eu. Întotdeauna”, a fost mesajul postat de fundașul naționalei României pe contul de Instagram, la care a adăugat și o inimă.

Ce a scris tatăl fotbalistului după cererea în căsătorie

Postarea jucătorului de la Tottenham a devenit imediat virală, adunând aproape 50.000 de aprecieri într-o singură oră. Au curs și mesajele de felicitare, unele dintre ele de la persoane apropiate lui Drăgușin.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, coechipierul său de la prima reprezentativă, i-a lăsat câteva inimioare la comentariu, ”Felicitări, frate”, a fost mesajul fostului său coleg de la Genoa, Filippo Melegoni, în timp ce tatăl jucătorului a scris: ”Felicitări frumoșii lui tata!!!”.

ADVERTISEMENT

Vestea a ajuns imediat și la urechile fanilor lui Tottenham Hotspur, care au ținut să-l felicite pe fundașul român. ”Felicitări lui Radu Drăgușin și partenerei sale Ioana pentru logodnă”, au scris aceștia în mediul online.

Radu Drăgușin, un romantic incurabil

Deși este împreună cu Ioana Stan de mai bine de 4 ani, fotbalistul lui Tottenham nu a încetat niciun moment să-și arate dragostea. Deși este un tip spontan și îi place să-și surprindă partenera, Drăgușin are și o constantă în relație.

ADVERTISEMENT

Ioana Stan a dezvăluit că în fiecare lună, fără excepție, . Și dacă cei doi se află la distanță unul de celălalt, fotbalistul găsește întotdeauna o metodă pentru ca buchetul să ajungă și la jumătatea sa.

Cine este Ioana Stan, iubita și viitoarea soție a lui Radu Drăgușin

Ioana Stan provine dintr-o familie cu o situație financiară foarte bună și a urmat cursurile Facultății de Arhitectură din București. În ultimii ani, ea și-a împărțit viața între studii și drumurile în străinătate pentru a fi alături de Radu Drăgușin.

Deși este o prezență discretă în viața publică și nu își dorește să aibă asupra sa luminile reflectoarelor, frumoasa parteneră a internaționalului român este extrem de activă pe Instagram, acolo unde are peste 26.000 de urmăritori.