Sport

Radu Drăgușin poate pleca de la Tottenham în ianuarie! O altă echipă din Premier League îl vrea pe român

Presa din Anglia a anunțat o posibilă destinație pentru Radu Drăgușin. Este vorba despre o altă echipă din Premier League. Mutarea s-ar putea realiza în perioada de transferuri din ianuarie
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.09.2025 | 09:00
Radu Dragusin poate pleca de la Tottenham in ianuarie O alta echipa din Premier League il vrea pe roman
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin ar putea ajunge în ianuarie la o altă echipă din Premier League. Foto: colaj Fanatik / Hepta

Fundașul central român este foarte aproape de revenirea pe teren în contextul acelei accidentări grave suferite la genunchi la începutul acestui an. Doar că este posibil și ca acest moment să fie urmat de plecarea lui de la actuala echipă, Tottenham. Sau cel puțin așa susține o parte a presei de sport din Anglia.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin reprezintă o variantă de transfer pentru Ange Postecoglou la Nottingham Forest

Potrivit jurnaliștilor de la Express, internaționalul român a devenit o țintă pentru o altă formație din Premier League, Nottingham Forest, revelația campionatului trecut. Motivul este unul simplu și destul de evident, reprezentat de faptul că „pădurarii” l-au demis pe Nuno Espirito Santo și l-au numit în locul lui în funcția de antrenor principal pe nimeni altul decât Ange Postecoglou, fostul tehnician al celor de la Spurs.

El a fost demis de londonezi la finalul sezonului trecut, în ciuda faptului că a reușit să câștige alături de „pinteni” trofeul Europa League. Pe de altă parte, sub comanda lui Tottenham a înregistrat o stagiune aproape chiar catastrofală în Premier League, terminând campionatul extrem de aproape de locurile de retrogradare în Championship.

ADVERTISEMENT

Conform sursei citate anterior, chiar dacă Drăgușin nu a fost un titular de bază la Tottenham în mandatul lui Postecoglou, ci a fost folosit de acesta, până la accidentarea sa bineînțeles, doar în caz de forță majoră, atunci când Romero și Micky van de Ven au fost de asemenea indisponibili din motive medicale, totuși românul se încadrează foarte bine în tiparul de fundaș central dorit în linii mari de antrenorul australian de origine greacă.

Mutarea s-ar putea realiza în fereastra de mercato din ianuarie

Așadar, există șanse destul de mari ca Postecoglou să își dorească să îl aducă pe Radu Drăgușin alături de el la Nottingham Forest în fereastra de transferuri de la începutul anului viitor. De asemenea, tehnicianul ar mai avea și alte trei ținte constituite de foști jucători ai săi de la Tottenham. Este vorba despre Mathys Tel, Destiny Udogie și Ben Davies.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Drăgușin și Tel nu au fost incluși de Tottenham în lotul pentru meciurile din faza principală a UEFA Champions League. Așadar, pare destul de plauzibil ca oficialii clubului să fie de acord să se despartă de ei în viitorul apropiat, bineînțeles în cazul unor oferte convenabile, întrucât este destul de clar în acest context că ei au în prezent un statut de „fotbaliști secundari” în cadrul lotului.

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Premieră după 153 de ani! Primul musulman de la naționala Angliei împarte vestiarul...
Fanatik
Premieră după 153 de ani! Primul musulman de la naționala Angliei împarte vestiarul cu Radu Drăgușin
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2!...
Fanatik
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
Dezvăluiri incendiare la 35 de ani de la Revoluție: cum a ajuns Mitică...
Fanatik
Dezvăluiri incendiare la 35 de ani de la Revoluție: cum a ajuns Mitică Dragomir președintele LPF! „Eram pe val!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât...
iamsport.ro
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât de curând'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!