Radu Drăgușin poate pleca de la Tottenham în ianuarie! O altă echipă din Premier League îl vrea pe român

Fundașul central român este foarte aproape de revenirea pe teren în contextul acelei accidentări grave suferite la genunchi la începutul acestui an. Doar că este posibil și ca acest moment să fie urmat de plecarea lui de la actuala echipă, Tottenham. Sau cel puțin așa susține o parte a presei de sport din Anglia.

Radu Drăgușin reprezintă o variantă de transfer pentru Ange Postecoglou la Nottingham Forest

Potrivit jurnaliștilor de la , internaționalul român a devenit o țintă pentru o altă formație din Premier League, Nottingham Forest, revelația campionatului trecut. Motivul este unul simplu și destul de evident, reprezentat de faptul că „pădurarii” l-au demis pe Nuno Espirito Santo și , fostul tehnician al celor de la Spurs.

El a fost demis de londonezi la finalul sezonului trecut, în ciuda faptului că a reușit să câștige alături de „pinteni” trofeul Europa League. Pe de altă parte, sub comanda lui Tottenham a înregistrat o stagiune aproape chiar catastrofală în Premier League, terminând campionatul extrem de aproape de locurile de retrogradare în Championship.

Conform sursei citate anterior, chiar dacă Drăgușin nu a fost un titular de bază la Tottenham în mandatul lui Postecoglou, ci a fost folosit de acesta, până la accidentarea sa bineînțeles, doar în caz de forță majoră, atunci când Romero și Micky van de Ven au fost de asemenea indisponibili din motive medicale, totuși românul se încadrează foarte bine în tiparul de fundaș central dorit în linii mari de antrenorul australian de origine greacă.

Mutarea s-ar putea realiza în fereastra de mercato din ianuarie

Așadar, există șanse destul de mari ca Postecoglou să își dorească să îl aducă pe Radu Drăgușin alături de el la Nottingham Forest în fereastra de transferuri de la începutul anului viitor. De asemenea, tehnicianul ar mai avea și alte trei ținte constituite de foști jucători ai săi de la Tottenham. Este vorba despre Mathys Tel, Destiny Udogie și Ben Davies.

Așadar, pare destul de plauzibil ca oficialii clubului să fie de acord să se despartă de ei în viitorul apropiat, bineînțeles în cazul unor oferte convenabile, întrucât este destul de clar în acest context că ei au în prezent un statut de „fotbaliști secundari” în cadrul lotului.