Radu Drăgușin, prestație catastrofală în Bournemouth – Tottenham 1-0. A fost declarat cel mai slab de pe teren

Cu toate acestea, evoluția fundașului român nu a fost una bună, motiv pentru care a primit o nouă foarte mică.

Radu Drăgușin, cel mai slab în Bournemouth – Tottenham 1-0. A primit nota 3!

Tottenham a uitat să câștige după ce Spurs are trei meciuri la rând fără victorie. Ultimul, în Premier League, scor 0-1, pe terenul „cireșelor” de la Bournemouth.

Radu Drăgușin a jucat toate cele 90 de minute pe Vitality Stadium, dar, cu siguranță, n-a fost cea mai inspirată seară pentru stoperul român. Conform , „Dragonul” a primit cea mai mică notă dintre toți fotbaliștii lui Tottenham.

Drăgușin a primit nota 3 pentru prestația din Bournemouth – Tottenham 1-0. Românul este arătat cu degetul pentru golul marcat de „cireșe”, în minutul 17, prin Huijsen și este acuzat că l-a scăpat din marcaj la corner pe fundașul olandezo-spaniol al gazdelor.

Englezii mai susțin că Radu Drăgușin a arătat multă nesinguranță atât pe fază defensivă, cât și pe fază ofensivă. Spurs-web scrie că românul a încercat să joace în deser rânduri cu mingi lungi pe atacanții lui Ange Postecoglu, dar fără sorț de izbândă.

Pentru Radu Drăgușin, meciul cu Bournemouth a fost al 7-lea din acest sezon în Premier League, și al 6-lea în care a început ca titular. Ca urmare a eșecului de pe Vitality Stadium, Spurs a rămas pe locul 10 în campionat, cu 22 de puncte.

Următoarea partidă se anunță una de foc pentru Spurs. Duminică, 8 decembrie, de la ora 18:30, Tottenham are derby londonez. Va juca pe terenul celei de-a doua clasate, Chelsea.

Cel mai important moment al carierei pentru Drăgușin

, mai ales la echipa națională a României, cu care a ajuns până în optimile de finală ale Campionatului European. În această toamnă, cu Radu pe teren, „tricolorii” au câștigat și grupa de Liga Națiunilor, cu punctaj maxim!

„(n.r. care a fost cel mai frumos moment pentru tine?) Când am ieșit din grupele de la EURO. Atunci am simțit și am realizat alături de băieți și staff că am făcut ceva foarte important pentru România și am adus multă bucurie și fericire”, a mărturisit Radu Drăgușin.