Radu Drăgușin a primit o veste devastatoare după . Fundașul român a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul drept și a fost supus unei intervenții chirurgicale, sezonul fiind încheiat pentru el.

Radu Drăgușin, imagine de pe patul de spital! Prima reacție după operație: „Este minunat să simți acest tip de sprijin”. Foto

Accidentare gravă pe care a suferit-o Radu Drăgușin a dat peste cap calculele selecționerului Mircea Lucescu, care se baza pe fundașul celor de la Tottenham Hotspur pentru startul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT

Jucătorul român a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul drept în meciul din Europa League dintre Tottenham și Elfsborg, iar sezonul s-a încheiat pentru el. El va lipsi atât din echipa englezilor, cât și de la echipa națională. Ba mai mult, și a oferit și o primă reacție.

„În această dimineață, am trecut cu succes de operație, care a mers perfect. Sunt recunoscător întregii echipe medicale pentru grija și profesionalismul acordat.

ADVERTISEMENT

În același timp, sunt recunoscător pentru toate mesajele de încurajare și pentru sprijinul vostru continuu. Este minunat să simți acest tip de sprijin.

Voi face tot ce pot pentru a asigura o recuperare lină și a reveni mai puternic cât mai curând posibil”, a scris Radu Drăgușin pe Instagram.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, Radu Drăgușin bifase nu mai puțin de 28 de apariții pentru Tottenham Hotspur, în toate competițiile. El era om de bază în echipa lui Ange Postecoglou, mai ales că antrenorul rămăsese și fără cei doi titulari de pe postul de fundaș central.

Radu Dragusin has confirmed that he underwent successful surgery to repair his ACL injury ✅🇷🇴 — The Spurs Express (@TheSpursExpress)

Florin Manea, informații de ultimă oră despre Radu Drăgușin

și a vorbit despre operația lui Radu Drăgușin. Acesta a transmis faptul că fundașul se bucură de toată susținerea clubului Tottenham.

ADVERTISEMENT

„Sperăm să fie bine totul, nu cred că nu va fi bine. Lucra pe piciorul accidentat, făcea sală, sper să se recupereze mai repede. Doctorul a spus că va dura 6,8 luni până să joace. Noi încercăm să prindă pregătirea din iulie și în august să joace. Primele momente după accidentare… nu i-au căzut bine.

Suntem lângă el, are oameni care îl iubesc și a înțeles că face parte din viață, este ceva peste care trebuie să treacă. Tottenham a cumpărat jucător în lipsa lui Radu Drăgușin. Noi am știut de joi noaptea ce are, ne-au rugat să nu spunem. Din păcate mi se pare așa o vânătoare… orice greșeală…

Băiatul acesta merită să fie încurajat! Ne-a făcut mândri și o să ne mai facă, are un caracter cum rar am văzut. Tottenham mai are 5 ani jumate contract cu el, se bazează pe el în continuare. Mi se pare ceva straniu când se accidentează atât de mulți jucători”, a dezvăluit Florin Manea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.