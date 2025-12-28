Radu Drăgușin, prima reacție după ce a jucat pentru Tottenham după 11 luni. Ce obiectiv are pentru 2026

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a revenit pe gazon într-un meci oficial la aproape 11 luni după ruptura de ligament încrucișat suferită în partida dintre Tottenham și Elfsborg. Fundașul român a fost introdus pe teren de Thomas Frank în minutul 85 al partidei pe care Spurs avea să o câștige cu 1-0 contra celor de la Crystal Palace.

Radu Drăgușin, prima reacție după revenirea pe gazon

Intrat pe teren la scorul de 1-0 pentru a-și ajuta coechipierii din defensivă într-un moment în care Crystal Palace căuta egalarea, Radu Drăgușin a avut o ocazie la doar câteva secunde după revenirea pe gazon, însă lovitura sa de cap a trecut peste poartă. Până la final, fundașul român a avut o evoluție solidă din punct de vedere defensiv, iar echipa sa a obținut un succes important.

După , Radu Drăgușin a oferit un interviu pentru . „A fost un drum lung, cea mai mare provocare din viața mea, dar am mers înainte, am avut oameni alături care m-au ajutat, coechipierii, familia, logodnica mea. Știam că drumul va fi lung, dar știam că va exista și o lumină la sfârșitul lui. Astăzi am văzut acea lumină. Nici nu pot descrie ce simt acum.

(n.r. cum te-ai simțit când te-a chemat antrenorul) M-am simțit normal din nou, îmi era dor de acest sentiment, de atmosferă, de fani, de coechipieri. Îmi era dor de fotbal. Sunt foarte fericit acum. (n.r. echipa a câștigat cu 1-0 și ai sărbătorit alături de fani) Nu puteam să cer mai mult, familia mea a fost aici, am câștigat, cred că e cea mai bună revenire pe care o puteam avea”, a declarat internaționalul român.

Radu Drăgușin, dezvăluiri despre lunga absență de pe gazon

Radu Drăgușin a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat în perioada petrecută departe de teren. „Cred că am învățat să am răbdare și să cred în a face lucrurile corecte iar și iar. O mare parte a recuperării mele a fost să fac aceleași lucruri iar și iar și să devin mai bun, să am din nou o normalitate.

Pare ușor, dar chirurgul a făcut un lucru destul de mare în genunchiul meu. Ai nevoie de timp să revii după o astfel de accidentare și să performezi la nivelul solicitant din Premier League”, a spus .

Ce își propune Radu Drăgușin în 2026

Deși în ultima perioadă , Radu Drăgușin a afirmat că dorește să rămână la echipă și să se lupte pentru un loc de titular sub comanda lui Thomas Frank: „Sper să revin pe gazon și să lupt pentru locul meu, sper că 2026 va fi un an mai bun decât 2025 pentru noi, ca echipă”.