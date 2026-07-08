Radu Drăgușin, prima reacție după ce a semnat cu Fiorentina! I-a cucerit deja pe fanii echipei viola

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Radu Drăgușin (24 de ani) s-a transferat de la Tottenham la Fiorentina, în primă fază sub formă de împrumut pentru un sezon, iar ulterior, în vara anului viitor, existând opțiune din partea clubului viola pentru un transfer definitiv, opțiune care s-ar putea transforma chiar în obligativitate în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Radu Drăgușin, oficial la Fiorentina

Din informațiile apărute în spațiul public până în prezent, se pare că la acel moment, dacă va fi cazul, fundașul central român ar urma să semneze un contract pe patru sezoane „ACF Fiorentina anunță că a achiziționat, prin împrumut cu opțiune de cumpărare și obligativitate în anumite condiții, drepturile contractuale ale jucătorului Radu Matei Drăgușin de la Tottenham Hotspur”, a anunțat clubul viola prin intermediul site-ului oficial.

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Radu Drăgușin, primele declarații după ce a semnat cu Fiorentina

În mod așteptat, internaționalul român a transmis în primul rând că se bucură foarte mult de acest pas important pentru cariera lui. De asemenea, a subliniat faptul că știe foarte bine că suporterii Fiorentinei obișnuiesc să facă o atmosferă foarte plăcută la meciurile de pe teren propriu, dar nu numai.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte fericit să fiu aici. Abia aștept să-mi întâlnesc coechipierii și să intru pe teren. Am fost deja la Florența de câteva ori când am jucat la Genoa. Este un oraș frumos, uimitor, cu oameni mereu zâmbitori. Avem un sezon lung în față și cu siguranță vrem să ne descurcăm bine. Perioada mea în Premier League a fost o experiență care m-a ajutat să cresc enorm, atât ca jucător, cât și ca persoană. Iau cu mine duelurile dificile pe care le-am avut cu atât de mulți atacanți foarte puternici. Sper să-mi pot ajuta echipa să crească cu ceea ce am învățat acolo.

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Îi cunosc pe mulți dintre noii mei coechipieri: pe Gudmundsson, cu care am jucat deja la Genoa și cu care am o relație excelentă, dar mai sunt și Fagioli, Kean și Ranieri, cu care am jucat la Salernitana. Le-am trimis multe mesaje în ultimele zile pentru că abia așteptam să vin aici. (n.r. Mesaj pentru fani) Sunt fericit să fiu aici, abia aștept să îmbrac tricoul violet. Sunt sigur că susținerea lor pe stadion va fi decisivă. Am experimentat deja atmosfera creată de suporterii viola ca adversar… Acum vreau să o simt ca și cum ar face parte din casa mea”, a spus cu această ocazie, citat de