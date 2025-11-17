Radu Drăgușin, antrenament cu echipa națională, la Mogoșoaia. Ce mesaj emoționant a transmis “Dragonul” după revenire

ADVERTISEMENT

În ianuarie, Radu Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept și a fost operat. Perioada de recuperare nu a fost ușoară, dar internaționalul român a fost profesionist din toate punctele de vedere, iar săptămâna trecută a jucat o repriză într-o partidă amicală dintre Tottenham și Leyton Orient. Revenit în România pentru câteva zile, fundașul nu a putut sta departe de colegii de la echipa națională.

Ce le-a spus Radu Drăgușin colegilor săi de la echipa națională după eșecul cu Bosnia

Neconvocat pentru partidele cu Bosnia și San Marino, Radu Drăgușin va reveni, cel mai probabil, printre “tricolori” în martie, cu ocazia . Până atunci, cel poreclit Dragonul a venit la Mogoșoaia și s-a pregătit alături de Dennis Man și compania. Fundașul i-a încurajat pe colegii săi după eșecul de la Zenica, iar duminică seară s-a echipat și s-a antrenat cu ei.

“Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta❤️”, a fost mesajul transmis de Radu Drăgușin, pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.

Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a revenit pe teren

Următoarele săptămâni vor fi foarte importante pentru Radu Drăgușin, care are în plan să-și recâștige locul în primul “11” al lui Tottenham, deși, în continuare, . Trebuie, în primul rând, să-și revină total din punct de vedere fizic. Atât pentru echipa de club, cât și pentru echipa națională.

“Am învățat să am răbdare și să nu iau nimic de-a gata niciodată. Într-o zi poți să fii în vârful muntelui, iar a doua zi te trezești cu o astfel de accidentare. Asta este viața. Accidentarea m-a făcut mai puternic. Nu am renunțat niciodată, iar lucrurile sunt foarte aproape să-și revină la normal”, a spus Drăgușin.

Cine l-a susținut necondiționat pe Radu Drăgușin

În continuare, fundașul român a dezvăluit că James Maddison, aflat în perioada de recuperare după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept, i-a fost ca un frate în ultima perioadă.

“Sincer să fiu, toată lumea m-a ajutat, însă în special Maddison. A fost lângă mine în toată această perioadă a accidentării mele. Mereu m-a înveselit în zilele grele. A însemnat foarte mult să-l am lângă mine, suntem ca o familie. Nu ne lăsăm la pământ în momentele grele. Sunt foarte recunoscător că fac parte din acest grup”, a spus Radu Drăgușin, conform Football London.