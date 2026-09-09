Sport

Radu Drăgușin, prins în scandalul momentului la Fiorentina. Italienii își dau în judecată fostul antrenor

Fiorentina l-a demis pe Fabio Grosso după zero puncte în primele trei etape din Serie A și vrea să îl dea în judecată pe tehnician. Radu Drăgușin, martor la întregul scandal.
Mihai Dragomir
09.09.2026 | 13:10
Radu Dragusin prins in scandalul momentului la Fiorentina Italienii isi dau in judecata fostul antrenor
ULTIMA ORĂ
Scandal de proporții la Fiorentina. Fostul antrenor al lui Drăgușin, amenințat cu tribunalul. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Start dezastruos pentru Fiorentina în noul sezon din Serie A. Italienii l-au demis pe antrenorul Fabio Grosso, iar totul a degenerat într-un scandal de amploare. Radu Drăgușin, prins în conflictul de la formația „Viola”.

Radu Drăgușin, martor la scandalul de la Fiorentina

Tottenham l-a trimis pe Radu Drăgușin în această vară la Fiorentina, sub formă de împrumut. Românul a sperat la un start de sezon care să îi reîmprospăteze cariera, însă italienii n-au obținut niciun punct după primele 3 etape din Serie A. Drept consecință, conducerea echipei l-a demis pe Fabio Grosso și l-a adus în locul său pe Paolo Vanoli.

ADVERTISEMENT

Însă despărțirea de primul tehnician nu s-a produs pe cale amiabilă. Presa din Italia a notat despre conflictul iscat între Grosso și foștii săi superiori de la Fiorentina, precizând că „motivele concedierii sale nu țin doar de rezultatele slabe și de jocul neconvingător”. Între cele două părți a izbucnit un adevărat scandal. „Conducerea intenționa să-l păstreze pe Grosso, cel puțin până la pauza competițională din septembrie pentru meciurile din Nations League.

Ruptura s-a produs pentru că antrenorul a avut o ieșire nervoasă și chiar el și-a exprimat dorința de părăsi Fiorentina. Potrivit informațiilor obținute, Grosso a pus la îndoială calitatea lotului și a avut o ceartă violentă cu directorul sportiv, Fabio Paratici. Lucrurile au scăpat de sub control și Grosso a amenințat că nu se va prezenta la antrenamentul de luni“, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune...
Digi24.ro
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”

Fiorentina îl dă în judecată pe fostul antrenor al lui Radu Drăgușin

Fiorentina nu va trece însă cu vederea cele întâmplate, planul conducerii fiind acela de a-l da în judecată pe Fabio Grosso, care obținuse un singur succes în noua stagiune (4-1 cu Benevento, în Cupa Italiei). „Fiorentina vrea să-l dea în judecată pe Fabio Grosso pentru abateri disciplinare.

ADVERTISEMENT
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digisport.ro
Afară! Ianis Hagi a primit vestea

Clubul consideră că, prin comportamentul său, Grosso a făcut imposibilă continuarea colaborării. Practic, Fiorentina consideră că fostul antrenor nu și-a respectat obligațiile contractuale, motiv pentru care vrea să pornească o acțiune disciplinară împotriva sa“, a mai precizat sursa citată.

ADVERTISEMENT

Fabio Grosso o preluase pe Fiorentina chiar în vara acestui an, după ce o condusese pe Sassuolo în 81 de partide. Fostul fundaș stânga italian le-a mai antrenat în trecut și pe Olympique Lyon, Frosinone, FC Sion, Brescia, Hellas Verona, Bari și Juventus.

Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare...
Fanatik
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector de pe „Ion Oblemenco”
Craiova l-a vrut pe final de mercato, dar a ajuns la o echipă...
Fanatik
Craiova l-a vrut pe final de mercato, dar a ajuns la o echipă care se bate la retrogradare! Cu cine a semnat Youssoupha Sanyang
Super investeşte în AI pentru protecţia jucătorilor. Introduce o tehnologie care identifică din...
Fanatik
Super investeşte în AI pentru protecţia jucătorilor. Introduce o tehnologie care identifică din timp riscurile asociate jocurilor de noroc
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A...
iamsport.ro
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A zis că sunt vai de mama mea. Despărțirea de mine s-ar fi putut face într-un alt mod'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!